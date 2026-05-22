綠議員批新北公共設施占比六都最低 侯友宜允持續改善

新北市議會今天總質詢，民進黨團議關心新北公園綠地與公共設施不足議題指出，新北市都市發展持續增加住宅、商業用地，但開放性公共設施反而減少，民眾休憩與運動空間愈來愈少，質疑都市計畫畫假的，新北公園不見了。

今天新北市議會總質詢，由民進黨團英系議員廖宜琨、周雅玲、鄭宇恩、彭佳芸、鍾宏仁聯合質詢。

張嘉玲指出，據內政部與城鄉局統計資料，新北市五類開放性公共設施占都市計畫面積比例僅1.2%，是六都最低，而2015年至2024年間，桃園市五項開放空間面積增加355公頃，高雄市增加173公頃，但新北市卻減少37公頃。

張嘉玲說，新北2015公園面積有1175公頃，到2024年只剩1083公頃，孩子、長者與家庭想找休息運動空間都更加困難。

「事實不是這樣」侯友宜說，已開闢公園並未消失，城鄉局副局長長邱信智解釋，數據增減與跨縣市都市計畫調整、統計方式有關，有些面積會歸到其他縣市如林口、東北角等地，另計算方式，高雄市整座壽山被列為公園用地，數據會較高。

侯友宜表示，若把新北大都會公園納入統計，面積就會增加上千公頃，但他坦言確實要持續改善，目前透過五項公共設施檢討可再取得20多公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加326.5公頃，新北綠家園政策也已增加208公頃綠地。

彭佳芸也說，新北住宅區近年增加224公頃、商業區增加41.78公頃，但公共設施卻減少85.38公頃，都市發展與公共空間明顯失衡，她以自己選區蘆洲為例，當地開放性公共設施比例僅1.838%，遠低於都市計畫法原則不得低於10%的標準。

邱信智則說，蘆洲既有都市計畫公設比偏低，但未來蘆洲南北側整體開發後，五項公共設施比例可達18%，平均下來有機會「從惡變良」。

彭佳芸也建議，除傳統公園外，新北應參考日本、韓國經驗，利用屋頂與零碎空間增加綠地，並研究容積移轉代金跨區使用機制，協助人口稠密區域開闢更多綠地。

侯友宜表示，新北市都市計劃區被畫成29區，跟台北市一個都市計畫區不同，目前持續與中央溝通放寬容積移轉代金跨區使用限制，讓資源能有效投入瓦磘溝與公共設施改善。

彭佳芸追問，未來蘆洲南北側若進一步提高容積率，是否也會提高公設回饋比例；邱信智說，若容積提高，確實需要有更高回饋，包括臨路退縮等措施，目前住宅區建蔽率也已縮減至50%，希望藉此保留更多法定空間作為開放空間使用。