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社子島成選戰攻防！蔣萬安曝進度：最快「這時間點」實施區段徵收

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會專案報告並備質詢。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會專案報告並備質詢。記者黃義書／攝影

社子島議題成北市長選舉戰場。台北市長蔣萬安今赴議會專案報告提到，未來市府的大方向計畫，議員林杏兒也追問相關程序，蔣萬安回應，市府在4月30日通過細部計畫修正案，近期送到內政部，若通過最快今年底、明年上半年可以公佈實施區段徵收

林杏兒表示，沈伯洋回應社子島開發的看法，提到2015年間都發局提出兩種方案，所謂混合方案有沒有徵得在地同意，「但聽完一席話很多問號，重點具體要主張、表達是什麼？沒有人聽得懂。」到底北市府現在進度？如何推動社子島計畫？

蔣萬安回應，社子島可以從幾個層面來看，包含歷史背景，社子島位於淡水河和基隆河交會處，因為地勢低窪，當時政府畫定為限制發展區，造成很多建築必須配合相關防洪建設，影響到整體開發完全停滯，也衍伸防救災安全問題、公共設施匱乏、交通整體發展不完備。

他說，整體開發核心初衷，就是希望能統一規畫、整體開發，同時也把防洪標準提高到200年，並完備相關公共設施及交通建設，進一步解決安全問題、開發落後。

蔣萬安說，第二層面就是方案確立，經過多次討論之後，2015年市府透過駐點地方說明會彙整意見、2016年進行ivoting投票，有59％居民支持生態社子島，也因此依照此計畫，完成了包含主要計畫、細部計畫修訂、環境影響評估等，經過內政部土徵小組審議後，全面進行區段徵收程序。

他說，未來大家關心的執行方式，很重要是整體開發、整體填土、整體區段徵收不可替代性，來避免個別開發無法有完整防洪計畫，包括緩坡、堤防、排水系統，第二個未來安置議題，堅持原則是戶戶安置、分期分區及先安置後拆遷的原則。

蔣萬安說，會有專案住宅進行配售配租，也提供包含弱勢戶、在地居民、所有權人相關的補助優惠。

蔣萬安進一步表示，4月30日北市府通過細部計畫修訂通過後，近期就會送到內政部土地徵收審議小組審議，最快今年底、明年上半年只要土徵小組審議通過後，就可以正式公布實施區段徵收，全面往前推進。

社子島 區段徵收 蔣萬安 沈伯洋

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