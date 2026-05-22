新北8月31日起每週5天在校吃午餐 導師將發指導津貼

新北8月31日起國中小學每週5天在校用餐，教師團體今天要求市府重視導師勞務負擔；市府表示，第一線導師將發放「午餐指導津貼」，以感謝陪伴學生落實用餐禮儀、食育生活化。

新北國中小營養午餐免費將上路，新北市議員昨天希望能讓學生吃完午餐再放學，養成規律飲食也降低在外用餐的食安疑慮。市長侯友宜21日在市政總質詢說，下學期起將推動每週5天在校用餐，相關配套研擬中。

新北市教師會理事長林松宏與新北市教育人員產業工會副理事長蔡淑遠今天發布新聞稿表示，擴大學生留校用餐天數，等同於用制度要求導師「無償增加勞務」，這不僅不公平，也將使導師制度更難維持，進一步加速教師出走與導師缺人問題。

他們強調，免費營養午餐不能變成讓導師「常態性誤餐」的「廉價政策」，變成學校現場不能承受之重。市府要主動扛起導師的用餐權益及誤餐補償。

新北市教師會呼籲，近年來，教師工作壓力持續升高，導師責任不斷擴張；導師費對比實際投入的時間與責任已嚴重失衡，導師工作量長年超負荷已逼近臨界點，支持免費午餐，更應落實對教師勞務的尊重與制度保障。

教育局今天回應中央社記者詢問時表示，導師於午餐時協助學生餐前洗手、取餐秩序、均衡飲食、惜食減量及用餐禮儀，是食育能否落實重要關鍵；為體恤導師辛勞，115學年度開學日（8月31日）起，免費營養午餐正式上路後，將同步提供公立學校導師午餐指導津貼。

教育局說明，以往無論上課全天或半天的班級，學生在學校用餐時，導師並無相關津貼，「午餐指導津貼」是今年開始實施的新制度，以感謝第一線教師陪伴學生落實食育生活化；目前，津貼金額尚未決定，將持續蒐集學校與教師團體意見，滾動研擬配套。

教育局表示，考量各校用餐安排與學生照顧一致性，115學年度起，國中小全面推動每週5天在校用餐，學生用完午餐後再放學；若學生因家庭接送、就醫或其他特殊需求須提早離校，可依實際情形彈性協助，兼顧制度一致與個別需求。