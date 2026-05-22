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三重五華、集美國小教室驚見鼠亂竄 桌上還見屎 議員促防治

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天總質詢。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨新北市議員彭佳芸指出，她近日接獲三重五華國小、三重集美國小家長陳情，不僅校園內老鼠亂竄，桌面還出現老鼠排泄物，恐影響學生健康與學習環境，要求新北市府建立分級支援機制，提供學校專案補助，不應讓基層學校自行負擔防治經費。

彭佳芸指出，五華國小近期鼠患情況嚴重，家長反映學生抽屜內物品遭老鼠啃咬，教室桌面也發現老鼠排泄物，校方雖持續放置黏鼠板、捕鼠器並定期消毒，但問題仍未明顯改善；集美國小也有家長陳情，上課期間甚至出現老鼠在教室內竄跑情況。

她質疑，新北目前列管3964處高風險鼠患熱區，其中究竟有多少位於校園？五華國小是否已被列入高風險熱區？並認為鼠患問題不只是清消而已，恐與校舍老舊、管線漏洞及周邊環境有關，市府不應以同一套方式處理所有校園。

新北市教育局長張明文表示，第一時間市府已成立專案小組，市長也要求教育局通令各校注意鼠患問題，目前有4所學校出現個案，教育局都會協助學校處理，除加強衛教宣導，也會持續巡檢、垃圾清運及廚餘管理。

新北市環保局長程大維則說，目前鼠患熱區多為易積淹水及環境髒亂地點，針對國小周邊也已加強側溝清淤作業。

彭佳芸追問，學校若提出需求，市府是否能建立明確標準直接補助，而不是讓學校自行掏錢處理，基層學校經費早已捉襟見肘，教育局與衛生局應提供專案防治預算，協助校方進行擋鼠工程、管線修繕及專業環境改善，避免校方「焦頭爛額」。

新北市長侯友宜表示，將要求教育局除督導外，也要反覆清消，並建立分級支援制度，「過程分哪些等級逐一支援」，針對鼠患嚴重校園提供必要協助與資源。

三重 教室 彭佳芸

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