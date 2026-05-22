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彭佳芸喊三重不要當第二 侯友宜：第二行政中心會重新命名

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨新北市議員彭佳芸詢問三重第二行政中心進度，並指出名字一定要叫「第二」？三重不要一直當第二。新北市長侯友宜則鬆口表示，不會叫第二行政中心，該新大樓是安全指揮中心也是情資整合中心，將依照派駐的單位特性命名，內部仍在討論中。

彭佳芸今天質詢追問三重第二行政中心進度，侯友宜表示，工程預計今年底完工。

彭佳芸接著質疑，一定要叫第二行政中心嗎？三重不該總是被冠上「第二」，應有屬於自己的城市定位與光榮感。

侯友宜，名稱還在討論中，該棟建築未來不只是一般辦公廳舍，而是整合警察局、110勤務指揮中心、EOC災害應變中心、智慧運輸中心及聯合服務中心等功能的跨局處安全指揮體系，是安全的指揮中心，也是情資整合守護的中心。

彭佳芸再問，「第二圖書館也要叫第二嗎？」侯友宜也回應，「不會用第二總圖」，命名有調整空間，是不是現在改，還是留給下一任市長命名，都可以。

三重 彭佳芸 侯友宜

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