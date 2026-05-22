女力一把罩！新北推女力用電安全進階班 培訓家戶訪視員強化社區關懷

新北市經發局今天舉辦「家戶用電安全－女力一把罩進階專班」，結合居家用電安全、社區服務與能源永續概念，培育具家戶訪視能力的在地女性行動力，吸引超過50名學員參與，盼透過女性參與及在地關懷，打造安全、節能、韌性的永續城市。

經發局指出，去年首次辦理女性專班獲熱烈回響，有許多學員完成課程後開始主動關心社區高齡者與弱勢家庭用電安全，並透過媒合投入家戶訪視與關懷服務。截至目前，已結合社工、訪視員及相關單位完成超過65戶家戶訪視，提供用電安全檢視、節能建議及老舊設備風險提醒，逐步建立在地支持網絡。

今年課程則進一步強化「用電安全×訪視實務能力」培訓，除延續居家用電安全知識外，也加入家戶訪談技巧、風險判讀及社區服務等內容，希望培養更多具備實務能力的在地女性行動者。經發局指出，課程也呼應CEDAW性別平等精神，鼓勵女性突破傳統性別框架，提升技術學習與公共參與能力。

回流參訓的魏姓學員分享，去年上課後開始留意家中及長輩住處的延長線、插座及高耗電設備使用狀況，也會提醒家人避免同時使用多項高負載電器。她表示以前較重視省電，後來才發現居家安全更重要，許多風險其實都藏在生活細節中。今年希望學習更多訪視與風險辨識技巧，投入更多社區服務。

新北市電器商業同業公會理事長陳錦懷表示，許多高齡者及弱勢家戶因缺乏用電安全知識，常存在延長線過載、插座老舊及電器使用不當等情形，潛藏居家安全風險。希望透過此次培訓課程，讓更多學員具備基本風險辨識與訪視能力，未來能協助社區關懷及家戶安全檢視，共同提升居家用電安全意識。

經發局長盛筱蓉表示，隨著高齡化與用電需求增加，居家用電安全與能源關懷已成為重要公共議題，女性在家庭與能源管理中更扮演重要角色。未來將持續結合社會局及相關單位推動「用電安全訪視行動」，透過女性參與及在地關懷，擴大用電安全與能源關懷量能，打造更安全、更節能、更具韌性的永續城市。

為培育更多具備家戶訪視能力的行動者，經發局將於今年6月3日再辦理一場用電安全暨訪視員培訓班，即日起開放報名至5月27日止，歡迎對用電安全、社區服務及能源關懷議題有興趣的市民朋友踴躍參加。