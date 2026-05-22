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京華城20%違法容獎何時撤？ 蔣萬安鬆口時間點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，議員許淑華針對京華城案20％違法容積質詢，她說，法院一審宣判有罪，以及都發局小組五月初已召開會議，但調閱會議紀錄竟回函不能公開，何時北市府才能公開發文取消違法容獎？蔣萬安回，會議紀錄若今天確定，就會正式發文。

許淑華表示，針對京華城案的善後，當時詢問蔣萬安稱等一審判決結果後再處理，今年三月判決有罪，蔣又說要等都發局調查小組處理，現在調查小組已在五月初召開會議，也處理好了，結果調閱會議紀錄，公文竟然回函不公開。

她說，回函內容寫到內容不公開，因為會議是建議性質會議，因為現在還在處理政府資訊公開法，所以限制公開等，「台北市不是要公開透明嗎？」已召開會議那為什麼不公開？

許淑華說，調查小組和法院一審判決已足夠證明這是非法取得，為什麼到現在還要拖？相信蔣萬安也不會去同意這件事情，否則是打臉全台北市民要一坪換一坪，結果京華城可以一坪換到四五坪。

蔣萬安表示，對這件事情態度非常清楚，第一就是說調查過程，只要一審判決下來，經過都發局調查小組召集的委員，召開會議作出決定，就會完備做出裁決，據了解調查小組在五月初召開會議，委員決定建議撤銷20％的容積獎勵。

許淑華追問，為什麼不公開？蔣萬安說，因為後續包含要做成會議紀錄，相關行政程序、簽報，「但我的態度就是既然調查小組做出決議，就會來做出撤銷20％的容積獎勵。」相關會議紀錄完備，就會正式發文給鼎越開發公司。

蔣萬安強調，今天如果會議紀錄確定，相關程序走完，就能正式發文。許淑華再問，今天發文？所以這幾天可以公佈確定由北市府取消違法容積獎勵20%？蔣萬安回，「我已經講了，我的態度跟立場，既然行政程序已經召開，就會撤銷。」

蔣萬安 京華城 許淑華

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