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請提前儲水！中和板橋土城部分地區5月30日至31日停水23小時

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
台水公司為辦理「中和區德光路1100mm汰換管線工程」，中和、板橋及土城部分地區將今年5月30日上午9時起至31日上午8時止，共計23小時，新北市水利處呼籲民眾提前儲水備用。圖／新北市水利處提供
台水公司為辦理「中和區德光路1100mm汰換管線工程」，中和、板橋及土城部分地區將今年5月30日上午9時起至31日上午8時止，共計23小時，新北市水利處呼籲民眾提前儲水備用。圖／新北市水利處提供

台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「中和區德光路1100mm汰換管線工程」計畫性停水案，中和、板橋及土城部分地區將今年5月30日上午9時起至31日上午8時止，共計23小時，包含直接戶2907戶，停水戶數總共2萬3856戶，新北市水利局表示，會督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，屆時設置7處臨時供水站及水車隨時待命。

因停水時間超過12小時，水利局呼籲民眾提前儲水備用，建議於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；同時注意停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

停水影響範圍：

1.中和區：中山路三段(單號215-229號)、市民街(單、雙號全)、民生街(單、雙號全)、民德路(單、雙號全)、和平路(雙號200-250號)、國光街(單、雙號全)、莒光路(雙號全)、德光路(單、雙號全)、華安街(單、雙號全)、華順街(單、雙號全)、華福街(單、雙號全)、壽德街(單、雙號全)以上均含周邊巷弄。

2.板橋區：民族路(130巷67號、雙號166-310號)、和平路(雙號174-190號、單號153-239號)、忠孝路(雙號116-250號、單號125-283之3號)、忠孝路忠義巷(單、雙號側1-24號)、信義路(單號265-279號)、重慶路(雙號292-378號、單號159-355號)、國泰街(單、雙號全)、國慶路(雙號184-212號)、實踐路(單號15-205之1號、雙號124-132號)、廣權路(雙號2-130號)、館前東路(雙號116-156號)、光明街(雙號102-150號)、重慶路(290號至290之5號)以上不含巷弄。

3.土城區：延和路41巷(全)。

臨時供水站位置：

1.中和區民德路214號。

2.板橋區民族路222巷口。

3.板橋區國慶路132號(郵局前) 。

4.板橋區忠孝路132巷口。

5.中和區國光街1號(德穗、國華里市民活動中心)。

6.中和區莒光路84巷1號(綠家園廣場)。

7.板橋區忠孝路201巷口。

如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽：

免付費專線：1910

板橋服務所(02)2961-2196

土城服務所(02)2265-5172

停水消息請上網查詢 www.water.gov.tw

停水 水利局 台水

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