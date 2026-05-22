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新店陽光橋清洗完成 煥然一新展魅力 河岸景觀再現風采

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供
新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供

新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」，因長期受風吹日曬影響，橋體外觀逐漸出現髒汙。新北市高灘處今年3月30日起封閉橋梁暫停開放通行，橋體全面進行清洗作業昨天完工，整座陽光橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采，今天重新開放民眾通行。

新北市高灘處為維持新店區陽光運動公園內陽光橋整體景觀品質及良好通行環境，今年3底起辦理橋體清洗作業，施工人員透過高空吊掛方式進行清潔，讓橋梁整體外觀煥然一新，已於日前完成，提供民眾更加乾淨舒適的通行及休憩環境。

陽光橋是新北市第一座以人為本，專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達245公尺，全長有315公尺，是全台跨距最大的鋼拱橋梁，橋面採弧形連接新店溪左右岸，透過湯泉陸橋銜接至新店市區側，夜間搭配光雕照明，更成為新店溪沿岸極具代表性的河濱地標。為維持橋梁整體景觀品質及良好通行環境，特別辦理橋體清洗作業，恢復橋梁潔白明亮外觀。

高灘處長黃裕斌表示，陽光運動公園周邊河濱空間景點豐富，民眾可由陽光橋串聯親情河濱公園、溪州河濱公園及陽光運動公園等休憩據點，沿線設有自行車道、兒童遊戲場、草坡景觀及運動設施，假日時常吸引許多家庭、單車族及遊客前來散步遊憩，已成為新店溪河濱熱門休閒廊帶之一。

黃裕斌指出，橋體清洗作業因橋體高度及結構特殊，施工人員須採高空吊掛方式進行作業，逐段針對鋼構、欄杆及橋面附著髒汙細部清潔，施工過程除需克服高空作業及天候影響，也必須兼顧施工安全及民眾通行需求。施工團隊歷經多日努力，順利完成橋體清潔工作，完工後整體景觀品質明顯提升，讓陽光橋再度展現嶄新風貌。

新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供
新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供

新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供
新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」在新北市高灘地工程管理處封閉1個多月完成橋梁清洗作業，今天重新開放民眾通 ，整座橋煥然一新展魅力，河岸景觀再現風采。圖／新北市高灘處提供

橋梁 新北

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