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紀念六四暨全民挺軍購凱道集會 23日晚間起交管
台北市警局中正一分局今天表示，申准「紀念六四暨全民挺軍購」集會活動在凱達格蘭大道舉辦，並自23日晚上8時起管制凱道，供主辦單位搭建舞台等硬體設備。
台北市警局中正一分局發布新聞資料表示，凱達格蘭大道於23日晚上8時至24日晚上10時，申准舉辦「紀念六四暨全民挺軍購」集會活動。
中正第一分局規劃此集會活動的交通疏導管制勤務，從23日晚上8時起，凱達格蘭大道（中山南路（不含）至公園路（不含））北側8線車道，管制車輛通行，僅開放南側2線車道供西往東方向行駛。
警方表示，規劃23日晚上的交通管制措施是要提供主辦單位進場搭建舞台、帳篷等硬體設備在24日的集會活動使用，預計至25日凌晨1時活動撤場結束，開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。
警方指出，此場集會活動期間，行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。民眾如欲查詢公車改道路線，可洽北市公運處或上公運處官方網站查詢。
中正一分局表示，為維護此場活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，且會隨時提供警廣插播路況報導，呼籲駕駛隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。
警方提醒，駕駛行經管制區域，務必提高警覺、小心駕駛，並遵守員警、義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。
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