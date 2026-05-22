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碧潭橋排水孔阻塞破漏下雨像瀑布 議員：汛期前改善

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供

新北市碧潭大橋因橋面上排水孔遭泥土、落葉及垃圾堵塞，不僅積水影響行車安全，排水管線也因年久裂化破損，漏水像下瀑布雨，造成橋下步道長期潮濕，易導致民眾滑倒，新北市議員黃心華日前邀新北市府官員與里長前往現場會勘，他要求在今年汛期開始前完成改善。

新北市議員黃心華接獲新店區頂城里長王明藤陳情指出，新店區碧潭大橋橋下漏水造成步道長期有積水、地面濕滑的情況，前天邀集市府養工處官員璿場會勘並檢視問題發生原因。

王明藤說，碧潭大橋因橋面上排水孔遭泥土、落葉及垃圾堵塞，橋面排水不順暢，不僅積水影響機慢車道行車安全，排水管線也因使用年久出現裂化及破損或是管線銜接處脫落，遇午後大雨更是漏水像下瀑布雨，造成橋下步道長期潮濕，易導致民眾滑倒甚至受傷。

黃心華說，現場會勘時還發現，舊一代的橋樑排水管，管徑不足，甚至兩個橋跨共用一個細小的排水通路，加上橋面排水孔疑因砂石、落葉及垃圾堵塞，造成橋面易出現積水情形；當雨水無法順利排出時，就容易滲流到橋體其他部位，長期下來恐怕會造成橋梁結構鏽蝕，影響橋梁的使用壽命與安全。

黃心華要求養工處等相關單位應盡速盤點老舊排水管線狀況，研議更新及修繕方案，同時加強橋面排水孔清淤與清除橋墩和樑體之間的叢生的大型植被，也可能影響到樑和墩之間的高分子墊片發揮功能，他希望能在今年6、7月防汛期前完成改善。

黃心華指出，碧潭大橋不只是當地居民重要交通節點，橋下也是許多市民朋友散步、運動及騎乘自行車的重要路線之一，橋梁的整體環境與安全品質都應該持續提升，讓市民及遊客都能有更安全、更舒適的通行與遊憩空間。

新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供

新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供

新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供

新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供
新北市新店區碧潭大橋因排水孔阻塞導致積水影響橋面行車安全，排水管線因破損漏水像下瀑布雨，還有大型植被恐影響橋梁結構，新北市議員黃心華要求市府相關單位趕在今年防汛期前成改善。圖／黃心華提供

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