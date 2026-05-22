「邏思起子」前員工早反映上吊道具危險 公司置之不理

台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月十日發生意外，吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒頸，送醫搶救五天後不治。檢警昨解剖遺體確認死因為頸部壓迫造成，家屬沒有意見，但有前員工稱多年來頻繁反映上吊道具有危險等問題，公司卻始終未積極解決。

吳女在關卡扮演上吊女鬼驚嚇玩家，過程中遭勒昏，同事發現後通報消防人員到場，吳女已無生命徵象，送醫後一度恢復生命跡象，但在加護病房搶救五天仍不治。警方將公司負責人古宇軒及現場主管黃姓男子依過失致死罪嫌送辦；事後交保。

洪健益昨與四名前員工開記者會，要求撤銷交保以免串證。洪說，「邏思起子」在前年一月內部會議記錄中，就知道「上吊」橋段會有員工受傷，早有警訊，應可預防，但公司缺乏安全機制，希望檢察官列入調查。

前員工說，三年前就已向古宇軒建議加裝防呆機制，但不了了之；曾有人在「上吊」時被勒到失去意識，事後反映也不了了之。一個月前仍有人在公司群組反映繩圈大小有問題，當時有其他同事附和，公司後來把繩圈改大，但沒有其他的安全措施。

受害女員工的母親泣訴，她沒想到密室逃脫這麼危險，女兒以前回來身上就有大小傷痕，希望司法能為女兒主持公道，不要讓證據消失。

北市文化局專委邱稚亘回應，文化局上周接下主管機關角色，五月十五日至廿日間針對北市卅四家密室逃脫業者聯合稽查，分別裁罰並限期改善，也訂定指引。