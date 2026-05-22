聽新聞
0:00 / 0:00

「邏思起子」前員工早反映上吊道具危險 公司置之不理

聯合報／ 記者楊正海廖炳棋／台北報導
台北市信義區密室逃脫店「邏思起子」發生女員工死亡意外，議員洪健益昨與四名前員工舉行記者會，盼司法討公道。記者楊正海／攝影
台北市信義區密室逃脫店「邏思起子」發生女員工死亡意外，議員洪健益昨與四名前員工舉行記者會，盼司法討公道。記者楊正海／攝影

北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月十日發生意外，吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒頸，送醫搶救五天後不治。檢警昨解剖遺體確認死因為頸部壓迫造成，家屬沒有意見，但有前員工稱多年來頻繁反映上吊道具有危險等問題，公司卻始終未積極解決。

吳女在關卡扮演上吊女鬼驚嚇玩家，過程中遭勒昏，同事發現後通報消防人員到場，吳女已無生命徵象，送醫後一度恢復生命跡象，但在加護病房搶救五天仍不治。警方將公司負責人古宇軒及現場主管黃姓男子依過失致死罪嫌送辦；事後交保。

洪健益昨與四名前員工開記者會，要求撤銷交保以免串證。洪說，「邏思起子」在前年一月內部會議記錄中，就知道「上吊」橋段會有員工受傷，早有警訊，應可預防，但公司缺乏安全機制，希望檢察官列入調查。

前員工說，三年前就已向古宇軒建議加裝防呆機制，但不了了之；曾有人在「上吊」時被勒到失去意識，事後反映也不了了之。一個月前仍有人在公司群組反映繩圈大小有問題，當時有其他同事附和，公司後來把繩圈改大，但沒有其他的安全措施。

受害女員工的母親泣訴，她沒想到密室逃脫這麼危險，女兒以前回來身上就有大小傷痕，希望司法能為女兒主持公道，不要讓證據消失。

北市文化局專委邱稚亘回應，文化局上周接下主管機關角色，五月十五日至廿日間針對北市卅四家密室逃脫業者聯合稽查，分別裁罰並限期改善，也訂定指引。

北市

延伸閱讀

北市密室逃脫釀女員工死亡！前員工爆料：曾被勒昏「一度失去意識」

密室逃脫女員工不治 檢警解剖確認「頸部壓迫致死」

密室逃脫店女員工窒息致死　死者母親盼司法還公道

北市密室逃脫連番出事 蔡詩萍接手補破網：任務來了不閃躲

相關新聞

全國之先…北市訂密室逃脫指引 禁單人作業

北市密室逃脫店家「邏思起子」員工身亡案延燒，北市昨率全國之先，訂沉浸式內容體驗產業安全指引，包含「不應有無人監看的單人作業」等要求，若違反指引就公布店家，為了強化法源依據及拘束力，也請中央訂密室逃脫定型化契約等，訂出全國一致標準。藍營轟，中央怠惰十年，還想甩給地方，吃血饅頭。

「邏思起子」前員工早反映上吊道具危險 公司置之不理

台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月十日發生意外，吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒頸，送醫搶救五天後不治。檢警昨解剖遺體確認死因為頸部壓迫造成，家屬沒有意見，但有前員工稱多年來頻繁反映上吊道具有危險等問題，公司卻始終未積極解決。

北市內湖連續2次停電 陳宥丞轟：永遠是「電纜故障」徹底失信

從昨晚到今天凌晨，北市內湖無預警停電2次，影響4千多戶。台北市議員陳宥丞指出，接連兩起大停電，把內湖打回黑暗時代，台電對外的解釋，永遠只有四個字「電纜故障」，但百姓對這種千篇一律的理由，早就聽到疲勞、徹底失信。

台北101火災預警系統 與「護國神山」同款

台北101年度垂直馬拉松5月上旬甫落幕，逾5000名好手共襄盛舉，也因是台灣第一高樓，消防安全備受重視。北市議會今考察相關設施，業者介紹大樓的特別安全梯不只用於緊急疏散，也是年度登高賽的賽道，全棟22處避難室更設置台積電也有裝的極早期偵煙系統。

石門富基社區花藝開課 東洋花點綴療癒居家環境

石門區的富基社區備受歡迎的花藝課，近來開啟第四期的花藝課程。這一期花藝老師帶來東洋花的花藝主題，總共會有10堂課，從最基本的東洋花插花技巧教學，帶領社區民眾一步步走入花藝創作時光，為生活注入花卉的點綴與大自然色彩搭配的美好。

免奔波！偏鄉瓦斯補助深入里鄰服務 貢寮公所駐點收件

為提升偏鄉居民申辦桶裝瓦斯補助便利性，貢寮區公所持續推動115年偏鄉瓦斯補助收件作業，並加強各里駐點服務，主動深入地方協助民眾完成申請程序，減少民眾往返奔波。今(21)日前往福連里馬崗市民活動中心辦理駐點收件服務，現場不少里民前來洽詢及辦理申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。