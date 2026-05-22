全國之先…北市訂密室逃脫指引 禁單人作業

北市密室逃脫店家「邏思起子」員工身亡案延燒，北市昨率全國之先，訂沉浸式內容體驗產業安全指引，包含「不應有無人監看的單人作業」等要求，若違反指引就公布店家，為了強化法源依據及拘束力，也請中央訂密室逃脫定型化契約等，訂出全國一致標準。藍營轟，中央怠惰十年，還想甩給地方，吃血饅頭。

台北市指引歸納出公共安全、活動流程與道具、業者員工規範及消費者保護等四大面向，例如活動流程，要求注意因貼身道具束縛如鎖鏈、銬具時，可能會導致的危險，並具備安全措施，而且表演區應設監視裝置由專人監看或陪同，避免工作人員單人作業。

文化局指出，如發現業者有違反指引情形，將公布店家名單，督促業者改善，提供消費者作為選擇參考，為獲得法源依據及拘束力，本月十八日函請中央，依消費者保護法第十七條，訂定密室逃脫定型化契約。

北市主任消保官林傳健補充，定型化契約的訂定權力為中央，有了定型化契約的「應記載及不得記載事項」，才能統一規範，通案檢視業者是否符合誠實信用原則或違反公平原則等。

文化局也將沉浸式內容體驗產業歸組，認定為「D1類組」，要求場所一個月內完成建築公安檢查及申報，納入北市府例行性公安聯合檢查機制。法務局也要求這類場所必須強制投保公共意外責任險等。

該案引發綠營連日抨擊市府稽查、管理不利，國民黨立委羅智強指出，二○一八年各地方政府都建議內政部，把密室逃脫列入需要強制公安申報、聯合稽查的「D1類組」，會議結論甚至直接寫「以部令函頒布實施」，十年過去，內政部怠惰至今，到現在還是沒正式頒布部令函。

「密室逃脫意外就是民進黨怠惰十年的縮影。」羅智強說，二○一八年行政院長是賴清德、內政部長是徐國勇，民進黨躺了十年，躺到出人命，還要繼續裝睡嗎？