北市內湖連續2次停電 陳宥丞轟：永遠是「電纜故障」徹底失信

從昨晚到今天凌晨，北市內湖無預警停電2次，影響4千多戶。台北市議員陳宥丞指出，接連兩起大停電，把內湖打回黑暗時代，台電對外的解釋，永遠只有四個字「電纜故障」，但百姓對這種千篇一律的理由，早就聽到疲勞、徹底失信。

陳宥丞指出，每次發生大斷電，台電似乎只要雙手一攤，丟出「電纜故障」這四個字，就想把基礎設施老化的結構性失能，包裝成令人無奈的偶發意外。

另外，他說，事故發生時通報機制完全慢半拍，市民在凌晨一點只能驚慌地摸黑找里長、私訊議員求助。最諷刺的是，台北市政府的民政管道與1999系統，平時效率極高，昨天下午能大張旗鼓發通知提醒市民「除鼠」，今天早上也能有效率地推播「內湖區公所的課程訊息」，唯獨遇到攸關民生的大停電，明明有即時通報與LINE各里系統，卻不善加利用、主動推播，整個通報管道在危機時刻形同虛設。

陳宥丞表示，還有紫星里的居民向他陳情，在地早餐店和豬肉攤配合台電公告的停電作業，咬牙放棄周六整天的營業額，結果施工當天台電說取消就取消，平白讓百姓蒙受損失，沒想到過幾天，台電又突襲式通知要停電。這種反覆無常、如同放羊孩子的行政手段，讓市民對公權力完全失信。

他說，這就是錯誤的能源政策之下，全台人民正在承擔的代價。截至去年5月，台電累積虧損已經高達4514億元，而過去3年間，政府拿人民的納稅錢補貼了台電3000億元，但平均電價依然同步暴漲了34%。

陳宥丞指出，百姓承受了通膨的萬物皆漲，政府情勒人民要繼續撥補台電，卻始終提不出具體的改善計畫；付出金錢成本、給了無盡的包容，最後換來的是突襲斷電、民生基層反覆受到折磨。