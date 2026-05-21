台北101火災預警系統 與「護國神山」同款

台北101年度垂直馬拉松5月上旬甫落幕，逾5000名好手共襄盛舉，也因是台灣第一高樓，消防安全備受重視。北市議會今考察相關設施，業者介紹大樓的特別安全梯不只用於緊急疏散，也是年度登高賽的賽道，全棟22處避難室更設置台積電也有裝的極早期偵煙系統。

北市最高雲梯車70公尺，只能抵達約20層樓高。消防員執行高樓救災時，得穿著消防衣、空氣呼吸器、無線電等重達30至40公斤的完整自身防護裝備，還要合力攜帶水帶、破壞器材、照明設備及排煙機等重型器具，往往爬到20、30樓的起火層，體力已近極限。

現代高樓救災採取「建築物自救為主、外部救災為輔」的防禦策略。北市議會警政衛生委員今天赴台北101考察緊急升降機、防火區劃及排煙系統、避難層。

台北101有4台緊急升降機，其中2台往返地下5樓至90樓，91樓以上需靠另2台轉換；當火災發生時，消防隊需藉由緊急升降機移動至相對安全樓層，此時專用鑰匙切換至一次消防需手動控制開關門，二次消防則在門安全迴路失效時仍能強制運行。台北金融大樓安全室總監江維中介紹，為縮短救災時間，2、3年前已將專用鑰匙提供轄區消防分隊。

台北101有35樓、36樓和59樓、60樓共2處轉換層，議會考察團先是來到59樓轉換層。業者說，轉換層配有機械進氣加壓與排煙，當辦公區內火警感知器測得煙霧時，安全走道的機械進氣加壓會形成正壓，阻隔辦公區火警煙霧。

另外，大樓在東北、西南側各有一支特別安全梯，梯間加壓的外氣進口自7樓開始每8層有1處，維持氣流和溫差平衡，避免煙囪效應；每8層有2處避難室共22處，可作為身體不適者短暫停留處、前進指揮所、裝備整備之處；牆上設有緊急求救鈴，可接通24小時災中心。

考察團沿著每年垂直馬拉松的「賽道」的東北側特別安全梯，步行下樓至58樓的松智避難室。避難室包含空調、水電等機房，現場也備有重力水箱，預先存放一定水量，不用等到消防水車抵達，即有現成水源可用。

業者介紹，高壓電氣室特別採用半導體生產區域廣泛使用的極早期偵煙系統（VESDA），在尚未看見煙時，系統可探測粒子數量與平常基準值不同，防災中心能提早預警，避免災害擴大與更多資源投入；「台積電也有裝」，高科技廠房禁不起在無塵室任何一點狀況。

警政衛生委員會第一召集人張文潔表示，台北101在超高層建築消防安全上的規畫，具有「多重備援、分散風險」觀念，不只考慮一般民眾逃生，也將消防隊如何快速進入高樓層救災納入整體建築設計。

張文潔認為，如今城市型態與20年前相比已大不相同，超高層建築的人流量更大、用途更複合、地下空間更深，未來更可能面對極端災害與複合式災害挑戰。希望未來大型超高層建築如台北雙子星，能參考台北101的消防安全經驗並進一步優化。

北市議會警政衛生委員今天赴台北101考察緊急升降機、防火區劃及排煙系統、避難層。記者林佳彣／攝影

台北101塔樓有4台緊急升降機，其中2台往返地下5樓至90樓，都可供消防隊搶救災使用。記者林佳彣／攝影

台北101大樓在東北、西南側各有一支特別安全梯，東北側特別安全梯也是每年垂直馬拉松的「賽道」。記者林佳彣／攝影