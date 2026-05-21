汐止區新江北橋鏽蝕油漆剝落 除鏽、粉刷11月底完工

汐止區新江北橋每天進出的車流量大，橋梁跨越基隆河兩端，晚上還有光雕，是地方重要的地標，只是時間一久，不但外觀有油漆剝落、長青苔，甚至還有鏽蝕的情況，所以新北市政府在也將在下個月進行改善，開工前也召集地方里長會勘，討論施工內容以及油漆顏色，整體工程預計在11月底完工。

橫跨基隆河的新江北橋，轉眼間過了20多年，只是因為汐止多雨，上頭長了不少青苔，甚至鐵板都出現生鏽的狀況，米白色的外觀，看起來有點髒，所以新北市政府養工處規劃要進行橋梁改善工程，預計下個月就要進場施工。

江北里長謝祚敏表示，油漆剝落、生鏽，而且青苔都長出來，因為也很久沒有維修保養了，這次市府養工處跟公所來會勘，就是要將橋梁清洗、除鏽、重新粉刷，讓新江北橋再重新亮起來。

智慧里長黃智明提到，新江北橋在汐止極具代表性，晚上的時候有藍色光雕，所以認為橋的顏色還是一樣選擇米白100號，因為，晚上藍色燈打在米色橋上會特別凸顯，除了除鏽清潔之外，再重新上漆，景觀就很漂亮。