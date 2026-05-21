汐止區「水返腳歡樂逗陣行」 5/30日相揪開走

由汐止區公所與新北市政府消防局第六大隊聯合主辦的「2026水返腳歡樂逗陣行」，就要在5月30日星期六熱鬧登場，一樣要從星光橋走到樟樹地區的原住民公園，全長3.7公里，活動結合健走、防災宣導、親子互動及精彩表演，邀請市民朋友攜家帶眷一起到基隆河畔健走。

為了加緊宣傳，汐止區公所特別到出發點星際遊戲場拍攝小短片，由公所員工當起男女主角，這次還特別將各主辦、協辦單位，用大的人偶替代，除了今年的主角FOOD超人，另外還有新北市消防局第六大隊以及動保處等等，可愛的人偶裝扮，聚在基隆河畔宣傳好熱鬧，汐止區長林慶豐也和大家一樣穿上今年的活動粉色上衣，用熱情、年輕有活力的方式，號召大家一起「逗陣行」。

汐止區長林慶豐表示，「水返腳歡樂逗陣行」已邁入第五年，歷年累積吸引近6,000人熱情參與，深受市民好評，今年活動將於上午7時30分自星際遊戲場正式出發，沿著基隆河畔健走約3.7公里，步行時間約50分鐘，終點為原住民公園，沿線景色優美、路線平坦舒適，非常適合大小朋友一起來。

今年活動內容更加豐富多元，終點站規劃了在地團體舞蹈演出、親子帶動跳等精彩節目，深受小朋友喜愛的FOOD超人也將驚喜現身，舉辦粉絲見面會，同時現場亦設有動物疫苗施打服務，提供民眾寵物照護相關資源。此外，新北市政府消防局將帶來搜救犬與地震體驗車展示，新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊也將同步登場。

值得一提的是，民眾在新江北橋下集章點完成集章並走完全程後，即可於終點兌換限量「FOOD超人聯名帆布袋」，限量1,500份，送完為止，汐止區公所誠摯邀請市民朋友踴躍參與「2026水返腳歡樂逗陣行」，一起享受健走樂趣，共度充滿活力與歡笑的美好週末。