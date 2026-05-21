快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區「水返腳歡樂逗陣行」 5/30日相揪開走

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
水返腳歡樂逗陣行沿著景色優美的基隆河畔健走，邀請大家一起來參加。圖／觀天下有線電視提供
水返腳歡樂逗陣行沿著景色優美的基隆河畔健走，邀請大家一起來參加。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所與新北市政府消防局第六大隊聯合主辦的「2026水返腳歡樂逗陣行」，就要在5月30日星期六熱鬧登場，一樣要從星光橋走到樟樹地區的原住民公園，全長3.7公里，活動結合健走、防災宣導、親子互動及精彩表演，邀請市民朋友攜家帶眷一起到基隆河畔健走。

為了加緊宣傳，汐止區公所特別到出發點星際遊戲場拍攝小短片，由公所員工當起男女主角，這次還特別將各主辦、協辦單位，用大的人偶替代，除了今年的主角FOOD超人，另外還有新北市消防局第六大隊以及動保處等等，可愛的人偶裝扮，聚在基隆河畔宣傳好熱鬧，汐止區長林慶豐也和大家一樣穿上今年的活動粉色上衣，用熱情、年輕有活力的方式，號召大家一起「逗陣行」。

汐止區長林慶豐表示，「水返腳歡樂逗陣行」已邁入第五年，歷年累積吸引近6,000人熱情參與，深受市民好評，今年活動將於上午7時30分自星際遊戲場正式出發，沿著基隆河畔健走約3.7公里，步行時間約50分鐘，終點為原住民公園，沿線景色優美、路線平坦舒適，非常適合大小朋友一起來。

今年活動內容更加豐富多元，終點站規劃了在地團體舞蹈演出、親子帶動跳等精彩節目，深受小朋友喜愛的FOOD超人也將驚喜現身，舉辦粉絲見面會，同時現場亦設有動物疫苗施打服務，提供民眾寵物照護相關資源。此外，新北市政府消防局將帶來搜救犬與地震體驗車展示，新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊也將同步登場。

值得一提的是，民眾在新江北橋下集章點完成集章並走完全程後，即可於終點兌換限量「FOOD超人聯名帆布袋」，限量1,500份，送完為止，汐止區公所誠摯邀請市民朋友踴躍參與「2026水返腳歡樂逗陣行」，一起享受健走樂趣，共度充滿活力與歡笑的美好週末。

星光橋 汐止

延伸閱讀

汐止區水返腳講堂多元課程 學員學葡萄手工皂串好療癒

3名輕艇好手已獲亞運參賽權 台中水域系列活動本周末登場

老人防跌 汐止健康促進協會結合3里辦骨鬆講座

中職／起亞虎啦啦隊再次助陣悍將「攻蛋」 與Fubon Angels連跳3天

相關新聞

輝達北士科總部下周三開工？ 蔣萬安回答了

輝達（NVIDIA）在台北市的台灣總部落腳北投士林科技園區，今年2月正式與台北市政府完成T17、T18基地地上權簽約，今傳出下周三將動工。對此，蔣萬安下午表示，具體期程要尊重輝達。

北市密室逃脫釀女員工死亡！前員工爆料：曾被勒昏「一度失去意識」

台北市信義區一間密室逃脫「邏思起子」，發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡，台北市議員洪健益上午與4名前員工舉行記者會，再爆員工曾向公司反應工作時繩圈太小不易掙脫，甚至被勒昏，卻不了了之。北市文化局表示，今天已經公布沉浸式內容體驗產業安全指引。

密室逃脫女員工不治 檢警解剖確認「頸部壓迫致死」

台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月10日發生工作意外，吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒頸，送醫搶救5天後不治。檢警今天上午進行遺體解剖，確認死因為頸部壓迫造成，家屬對解剖結果沒有其他意見，警方已將公司負責人與現場主管依過失致死罪嫌送辦。

石門富基社區花藝開課 東洋花點綴療癒居家環境

石門區的富基社區備受歡迎的花藝課，近來開啟第四期的花藝課程。這一期花藝老師帶來東洋花的花藝主題，總共會有10堂課，從最基本的東洋花插花技巧教學，帶領社區民眾一步步走入花藝創作時光，為生活注入花卉的點綴與大自然色彩搭配的美好。

免奔波！偏鄉瓦斯補助深入里鄰服務 貢寮公所駐點收件

為提升偏鄉居民申辦桶裝瓦斯補助便利性，貢寮區公所持續推動115年偏鄉瓦斯補助收件作業，並加強各里駐點服務，主動深入地方協助民眾完成申請程序，減少民眾往返奔波。今(21)日前往福連里馬崗市民活動中心辦理駐點收件服務，現場不少里民前來洽詢及辦理申請。

不怕蛇！瑞芳女里長抓蛇有一套 守護居民不分性別

新北市瑞芳區吉慶里山區環境多、草木茂密，蛇類出沒情形時有所聞，其中以龜殼花最常見，平均一年就有約10件通報案件，甚至曾出現6條眼鏡蛇。瑞芳區吉慶里長簡惠麗因從小在鄉間長大，對蛇蟲並不陌生，也因此練就一身抓蛇功夫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。