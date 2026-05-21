輝達北士科總部下周三開工？ 蔣萬安回答了

輝達（NVIDIA）在台北市的台灣總部落腳北投士林科技園區，今年2月正式與台北市政府完成T17、T18基地地上權簽約，今傳出下周三將動工。對此，蔣萬安下午表示，具體期程要尊重輝達。

針對輝達台灣總部的進度，2月簽約後，當初預計最快於今年6、7月動工，蔣萬安下午出席台北好購第2屆頒獎典禮受訪，對於是否是在下周三、27日動工？蔣萬安表示，其實在2月完成輝達正式簽約之後，市府一直和輝達保持非常密切的聯繫，也全面協助輝達加速在3月完成了地上權設定，4月完成了土地的點交，4月底也協助輝達完成第T17、18，兩塊土地合併的圍籬設置。

蔣萬安說，其實市府也持續用專案小組跨局處，給予輝達全面的協助跟諮詢，至於具體的期程還是要尊重輝達，但非常期待早日能夠看到輝達的新建在台北落成。