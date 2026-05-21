不怕蛇！瑞芳女里長抓蛇有一套 守護居民不分性別

新北市瑞芳區吉慶里山區環境多、草木茂密，蛇類出沒情形時有所聞，其中以龜殼花最常見，平均一年就有約10件通報案件，甚至曾出現6條眼鏡蛇。瑞芳區吉慶里長簡惠麗因從小在鄉間長大，對蛇蟲並不陌生，也因此練就一身抓蛇功夫。

不少民眾一看到蛇就驚慌失措，但吉慶里長簡惠麗卻總是第一時間趕往現場協助處理。她表示，小時候家中附近常有蛇類出沒，久而久之學會觀察蛇的習性，也知道如何安全應對，因此擔任里長後，只要接獲里民通報，都會盡快到場協助，避免蛇類誤闖民宅造成危險。

吉慶里長簡惠麗說，雖然抓蛇工作常被認為是男性較常從事的事情，但其實女性同樣能夠冷靜面對危機，重點是經驗與判斷力。她也提醒民眾，若發現蛇類切勿驚動或自行捕抓，應保持距離並通報專業人員處理，以免發生危險。

地方居民則表示，看到女里長親自抓蛇都相當佩服，也讓大家更有安全感。簡惠麗不只平時關心地方建設與社區事務，更在危急時刻挺身而出，展現女性細心之外，勇敢堅毅的一面。