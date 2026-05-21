免奔波！偏鄉瓦斯補助深入里鄰服務 貢寮公所駐點收件

為提升偏鄉居民申辦桶裝瓦斯補助便利性，貢寮區公所持續推動115年偏鄉瓦斯補助收件作業，並加強各里駐點服務，主動深入地方協助民眾完成申請程序，減少民眾往返奔波。今(21)日前往福連里馬崗市民活動中心辦理駐點收件服務，現場不少里民前來洽詢及辦理申請。

貢寮區目前造冊戶數共計4,238戶，截至目前已收件932件，整體收件進度約22%。為提高申請效率及服務量能，區公所特別規劃至各里辦理駐點收件服務，期盼讓更多符合資格的民眾順利完成申請。

此次福連里駐點服務，現場提供申請收件、文件確認及相關諮詢服務，協助民眾確認資料是否齊全，避免因文件缺漏影響申請進度。福連里目前造冊戶數為286戶，現階段執行率約22%，區公所也希望透過就近服務方式，提升里民申請意願與便利性。

貢寮區長柯建輝表示，偏鄉桶裝瓦斯補助政策是照顧偏遠地區居民的重要民生措施，公所除持續透過里辦公處加強宣導外，也主動深入各里辦理駐點服務，讓民眾能更快速、便利完成申辦，共同落實對偏鄉居民生活需求的照顧。