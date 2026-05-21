石門富基社區花藝開課 東洋花點綴療癒居家環境

石門區的富基社區備受歡迎的花藝課，近來開啟第四期的花藝課程。這一期花藝老師帶來東洋花的花藝主題，總共會有10堂課，從最基本的東洋花插花技巧教學，帶領社區民眾一步步走入花藝創作時光，為生活注入花卉的點綴與大自然色彩搭配的美好。

石門區長吳家兆說，鼓勵長輩們多多走出家門到據點來學習課程，而富基社區發展協會很有心，安排很多不同的課，像是花藝課，第四期開課了，場場都是爆滿，長輩不只是在課堂上學習花藝，回家之後也要練習，將花藝帶回家，為自己的人生與居家都增添了美意與色彩。

以東洋鮮花為素材，老師一一向學員們介紹不同花材的樣貌及特性，而後帶領學員勾勒出花束的外型，應用東洋花藝常用的劍山，搭配不同花卉將一個漂亮的花藝創作完成。

富基社區發展協會理事長許裕仁表示，攜手石門區公所，期待透過多元的課程，讓社區成員們有更多元的學習，不僅是認識了過往少有機會接觸的專業領域，也藉由多元的花卉素材不同的花藝創作，讓社區民眾能夠為居家增添美意，為生活增添樂趣。