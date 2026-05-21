新北大巨蛋將公布選址 廖宜琨：力推樹林、交通配套要先做

新北大巨蛋將從樹林、淡水兩處選出最佳地點，民進黨新北市議員廖宜琨今天總質詢時，力推新北大巨蛋落腳樹林，但提醒若交通、道路與停車未完整配套，會為地方帶來交通惡夢。新北市長侯友宜回應，大巨蛋選址最重要的條件，就是要與快速道路系統有效串聯，確保活動散場後的人潮能快速疏散，避免對地方交通造成衝擊，「交通是非常重要的選址方向」。

廖宜琨今天下午質詢先詢問土城看守所搬遷進度，及未來土地規畫方向。城鄉局副局長邱信智表示，土城看守所將配合司法園區整體開發，依法務部規畫整體搬遷期程約需14年，未來搬遷完成後，一半土地將作為公共設施使用，另一部分則將解編為住商開發區。

廖宜琨認為，現在做的一定是為未來，看守所未來若遷移後，約8至10公頃土地應提早思考定位，包含是否規畫大型體育館等公共建設；邱信智回應「有機會」，但仍須視後續整體都市計畫與開發方向評估。

廖宜琨說，自己一直極力爭取大巨蛋設在樹林，原先曾希望落腳大柑園地區，但坦言開發曠日廢時，大巨蛋若落腳樹林機五，交通配套一定要先做好。

廖宜琨說，台北大巨蛋周邊道路多為八線道，樹林若要設置大巨蛋，周邊道路勢必要拓寬，浮洲橋也應評估改建或新增聯絡道路。

廖宜琨也說，捷運萬大樹林線屬中運量系統、僅四節車廂，恐難負荷大型演唱會或職棒賽事的人，即使有一半民眾搭乘大眾運輸，還有3萬人要透過汽車、機車或步行進場，接駁與停車需求都相當龐大，可評估在俊英街設置簡易火車站，分散人流壓力。

侯友宜，大巨蛋選址最重要是要與快速道路系統有效串聯，確保活動散場後的人潮能快速疏散，避免對地方交通造成衝衝擊，他也問廖宜琨「你講得好像確定地點了」。