三重果菜市場何去何從？新北將重新評估至少7處納入討論

三重果菜市場與蘆洲南北側開發案卡關，國土署要求新北市府重新檢討。新北市議員顏蔚慈今天總質詢，詢問新北到底要怎麼解決？侯友宜表示，2019年評估蘆洲南北側是最佳地點，5年後也許時空背景不同，國土署要求新北重新評估，市府會再找來內外部專家學者重新討論。農業局長諶錫輝說，除現地重建、蘆洲南北側，也可能納入三重擴大、五股擴大、泰山楓江、樹林機五及樹林防洪三期等多處地點。

新北市議會今進行總質詢，顏蔚慈關切三重果菜市場搬遷及蘆洲南北側開發案進度，市府一直在說三重果菜都市更新案仍在審議，市府又同步討論新方案，「到底是要搬去蘆洲，還是回到三重現址重建？」

諶錫輝表示，將找來專家學者重新評估選擇確切地點，因果菜市場需求面積至少要5公頃，包括三重擴大、五股擴大、泰山楓江、樹林機五及樹林防洪三期等區域，都納入重新評估範圍。

顏蔚慈說，市府現在的做法只是「找大家來開會」，卻沒有具體專案規畫，讓地方對農業局與市府毫無信心，如果所有方案都要重新評估、重新做交通分析與專家背書，那當初為何硬塞蘆洲南北側？

侯友宜說，2019年時市府曾評估多處區位，最後選定蘆洲南北側是最佳地點，不過後續國土署對原案提出不同意見，要求市府重新檢視，可能是時空環境不同，市府目前除原方案外，也必須同步評估其他可能區位。

侯友宜說，國土署認為相關選址須更充分與地方溝通，市府現在是多面向同步處理，包括現地重建、蘆洲南北側方案，以及其他可能地點，都會重新審查與評估。

他也強調，三重果菜市場原有計畫與都市計畫變更案，市府已送交中央，同步處理。

侯友宜承諾，未來不論是攤商、地方居民或相關說明會，市府都會公開透明。