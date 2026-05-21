北市密室逃脫釀女員工死亡！前員工爆料：曾被勒昏「一度失去意識」

台北市信義區一間密室逃脫「邏思起子」，發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡，台北市議員洪健益上午與4名前員工舉行記者會，再爆員工曾向公司反應工作時繩圈太小不易掙脫，甚至被勒昏，卻不了了之。北市文化局表示，今天已經公布沉浸式內容體驗產業安全指引。

洪健益指出，根據他掌握的資料，該公司在113年1月28日的內部會議記錄中，就已經知道這個「上吊」橋段，會有員工受傷，顯示這場悲劇早就有警訊，且可以預防，但公司缺乏安全機制，今天不只要為家屬發聲，更希望檢察官將這些證據，列入調查。

一名前員工指出，在112年的時候，就已經跟老闆本人反應過，繩子會勒到脖子，需要加裝防呆機制，但後來只在訊息中按了表情符號，沒有回覆，之後無下文。另一名執行密室主題的前員工也說，曾在執行「上吊」時，繩子直接卡到脖子，一度失去意識，事後向其他正職員工反應，最後也是不了了之。

另一名前員工說，一個月前也曾反應繩圈大小有問題，操作時發現不容易掙脫，並在群組向正職人員提議，把繩圈改大一點，當時也有其他同事附和，擔心會不小心卡住，公司後來把繩圈改大，但沒有其他的安全措施。

受害女員工的母親在記者會中指出，她沒想到密室逃脫這麼危險，女兒以前回來身上就有大小傷痕，希望司法能為女兒主持公道，不要讓證據消失。

北市文化局專委邱稚亘指出，文化局上周起已正式接下主管機關角色，並在5月15日至20日間針對北市34家密室逃脫業者進行聯合稽查，針對公安、消防、室內裝修及保險不全的部分，已做出裁罰並限期改善，也訂定「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」。

北市消保官指出，除了聯合稽查，法務局也要求這類場所必須強制投保公共意外責任險，並針對消費者權益、事前安全告知及後續賠償機制訂定相關規範，避免憾事再次發生。