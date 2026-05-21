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密室逃脫女員工不治 檢警解剖確認「頸部壓迫致死」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
圖為警方到達密室逃脫店家後，員工引導警方進入。記者廖炳棋／翻攝
圖為警方到達密室逃脫店家後，員工引導警方進入。記者廖炳棋／翻攝

台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」本月10日發生工作意外，吳姓女員工扮演「吊死鬼」時遭繩索勒頸，送醫搶救5天後不治。檢警今天上午進行遺體解剖，確認死因為頸部壓迫造成，家屬對解剖結果沒有其他意見，警方已將公司負責人與現場主管依過失致死罪嫌送辦。

10日晚間7時許，吳女在店內恐怖主題「永春醫院」關卡扮演上吊女鬼，負責對玩家進行驚嚇演出；過程中疑因繩索操作或安全防護出問題，頸部遭勒住，無法自行脫困。

據了解，玩家離開關卡後，吳女遲未出現，後來另組主題的同事結束工作，想找她聊天，前往「吊死鬼」位置查看，才發現吳女已遭繩索勒住，立即將她救下並通報119。消防人員到場時，吳女已無生命徵象，送往北醫搶救後一度恢復生命跡象，但在加護病房治療5天仍宣告不治。

檢警15日報請檢方相驗，檢察官初步相驗後指示暫時冰存遺體。吳女哥哥與表姐等家屬希望進一步釐清死因，檢方今天上午安排解剖；家屬一早到場，面對媒體詢問未多作回應。

警方先前已勘察現場、調閱監視器，並通知相關人員說明。吳女死亡後，案件由原本過失傷害、過失致重傷方向，改依過失致死罪嫌偵辦。後續檢警將釐清店家在道具設計、現場監看、員工訓練與緊急中止機制上是否有疏失。

北醫 過失致死 密室逃脫

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