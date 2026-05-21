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密室逃脫店女員工窒息致死　死者母親盼司法還公道

中央社／ 台北21日電

台北市密室逃脫店「邏思起子」女員工因扮吊死鬼窒息過世，北檢諭令古姓負責人等2人交保。女員工母親今天出面盼司法還她公道，並希望家長多關注小朋友的職場環境。

女員工母親及4名現任及前任員工跟民進黨台北市議員洪健益在議會開記者會。洪健益說，此家公司在2024年1月間內部會議紀錄曾提及，員工扮吊死鬼此橋段會造成員工受傷。

前員工說，2023年曾跟老闆反映此上吊的遊戲環節很危險，希望加裝防呆機制，最後卻沒下文。另名員工也提及學習此遊戲過程時，脖子被掐住，希望加裝泡棉在地板，但店家也沒作為。

洪健益說，此家業者替員工受訓時僅拿出一張寫有務必注意安全的紙，期間未設防呆機制。他也展示此案發生時的相同物品，如員工使用麻繩、巧拼地毯、面具。他表示操作此遊戲環節員工是在密室內，消費者只能透過透明鏡觀看，無法得知員工是否真的遇到狀況還是在扮演角色。

女員工母親聲淚俱下地說，小孩在母親節前夕離開，之後的母親節將不再完整。「試問司法可保護她女兒？有替女兒主持公道嗎？」業者僅以新台幣30萬元交保，「難道她的女兒只值30萬元嗎？」若非輿論關注，女兒是否會白白喪命。

女員工母親表示，她的女兒在解剖時脖子出現很深勒痕，那會是她心中永遠的痛。

她說，女兒只是領一小時約200多元的工讀生，卻無故喪命，女兒在世時只要工作返家，身上都有出現多處傷痕，曾勸女兒不要再做，「女兒提到希望養活自己，之後出國學畫畫，到底為何她須承受此份痛楚？」

家屬委任律師表示，懇請檢方以最快速度起訴負責人，並盡可能保全正在流失且可能被滅證的證據，此公司負責人雲端仍有會議紀錄等證據待檢方查扣，盼檢方給告訴人及律師到庭陳述意見機會。

洪健益說，此家店員工已提出工作環境充滿危險，北市府雖對此類別店家聯合稽查，但過程應不是「大拜拜」，要求強制了解類似店家是否可能造成員工及消費者受傷等狀況，並盼檢方重檢視相關證據。

死者母親說，希望司法機關盡快對業者假扣押，讓業者付出必須代價，並期望家長多關心小孩打工的環境。她再度啜泣提到，女兒有養貓狗且愛小動物，「想到毛孩再也看不到她女兒就覺得好難過。」

列席文化局代表說，市府上週確認文化局為此類別業者的主管機關，從15日到20日與建管處、消防局等單位聯合稽查34家密室逃脫店，有開罰及提出限期改善等要求。

文化局說，此次稽查發現，密室逃脫店家只有在櫃檯設監視器，但監視器未涵蓋所有遊戲場域及工作人員的工作區域，且不是所有業者都有向消費者說明整個流程、公共安全及求助機制。

北市密室逃脫店女員工扮吊死鬼窒息過世，台北地檢署15日依過失致死罪約談古姓公司負責人、黃姓場地負責人，晚間諭令古、黃各新台幣30萬元、10萬元交保，均限制出境。

母親節 民進黨 洪健益

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