北市密室逃脫連番出事 蔡詩萍接手補破網：任務來了不閃躲

台北市一間密室逃脫業者日前發生員工扮鬼時遭勒頸窒息意外，該名吳姓女員工經搶救5天後仍不治，加上之前曾發生議員參選人陳聖文體驗密室逃脫時遭道具刺傷腹部事件，顯示相關安全問題早已存在。

台北市政府經跨局處會議後，正式確認由蔡詩萍領軍的台北市政府文化局擔任密室逃脫產業主管機關，並已啟動聯合稽查與相關指引研擬工作。

蔡詩萍今(21)日透過臉書表示，文化局近來業務繁重，除原有工作外，接下密室逃脫業務後，連日加班處理相關事宜。他感謝同仁全力投入，並強調「任務來了，我們不閃躲」，只要掌握正確方法，就能全力以赴。

蔡詩萍指出，文化局目前已參與市府跨局處聯合稽查，前往住宅區實地檢查業者營業類型，草擬現場安全指引，並與業者協會面對面溝通，釐清政府必須執行的事項及可提供的協助。他表示，台北市是全台密室逃脫業者最多的城市，市場潛力最大，消費能力最高，但也因地狹人稠及租金昂貴，讓業者的營運成本高昂，市府責任相對也最重。

蔡詩萍向台北市長蔣萬安專案報告時強調，對於違法情形「必須處理」，對於法規灰色地帶，則將建請中央修法並與地方合作。他表示，文化局基本態度是支持年輕人喜愛的沉浸式娛樂產業持續發展，也希望親子共遊的密室逃脫能夠成長，但涉及較高風險的項目，業者必須共同保障消費者與員工的安全。

此事件也在台北市議會引起關注。台北市議員洪健益日前質詢指出，事故發生時台北市竟無明確主管機關，也從未進行過聯合稽查，批評市府「後知後覺」。他表示，密室逃脫內部設有大量隔間與特殊裝置，不同主題的逃生動線差異極大，市府應全面檢視現有裝修是否與原申報內容一致，並確認是否投保相關責任保險。

根據台北市政府產業發展局統計，台北市目前約有35家密室逃脫業者。產發局長陳俊安指出，經府級會議討論後，已確認凡涉及沉浸式體驗產業，將由文化局統籌管理。蔡詩萍也坦言，過去台北市曾發生類似案件，但由不同局處分別處理，從未建立完整的聯合稽查制度。文化局將持續與市府各局處合作，建立完善的管理與安全機制，讓沉浸式娛樂產業在兼顧創新與安全的前提下，於台北市找到適當且可持續的發展模式。