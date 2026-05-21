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水返腳歡樂逗陣行30日登場 汐止區公所邀民眾預排時間親子一起健走

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止區年度親子活動「2026水返腳歡樂逗陣行」，5月30日上午7時30分從基隆河畔「星際遊戲場」出發。圖／翻攝自GoogleMap
新北市汐止區年度親子活動「2026水返腳歡樂逗陣行」，5月30日上午7時30分從基隆河畔「星際遊戲場」出發。圖／翻攝自GoogleMap

新北市汐止區年度親子活動「2026水返腳歡樂逗陣行」，5月30日上午7時30分從基隆河畔「星際遊戲場」出發。汐止區公所今天提醒民眾預排時間，當天參加健行，走出健康、提升防災意識，深入感受汐止的人文魅力與在地風情。

汐止區公所與新北市消防局第6救災救護大隊，聯合主辦水返腳歡樂逗陣行，活動品質獲好評，每年都吸引上千民眾參與，今年邁入第5年。

區公所說，今年水返腳歡樂逗陣行30日上午7時30分從星光橋旁的星際遊戲場出發，終點為原住民公園。參加民眾沿著基隆河畔健走約3.7公里，步行時間約50分鐘，沿線景色優美、路線平坦舒適，非常適合親子家庭及各年齡層民眾「逗陣行」。

為了鼓勵民眾踴躍參加，主辦單位規畫集章活動，民眾在新江北橋下集章點完成集章並走完全程，可以在終點兌換「FOOD超人聯名帆布袋」，限量1500份，送完為止。

在健行終點原住民公園，汐止區公所安排舞台節目及互動體驗攤位，包括在地團體舞蹈演出、親子帶動跳等精彩節目，打造適合全家大小共享的歡樂氛圍。受小朋友喜愛的FOOD超人也將到場舉辦粉絲見面會，與大小朋友近距離互動同樂。現場也有動物疫苗施打服務，提供民眾寵物照護相關資源。

新北市消防局特搜大隊及第6救災救護大隊，會在原住民公園展示地震體驗車。消防局搜救犬和市刑大警犬也會亮相，展現專業訓練成果。第6救災救護大隊長林登港表示，希望民眾輕鬆歡樂參與活動時，也能建立正確且實用的防災觀念。

汐止區長林慶豐表示，汐止的舊地名是「水返腳」，希望透過健走活動，讓民眾重新認識汐止的自然景觀、人文歷史與在地文化。這不僅是一場健康健走活動，更是城市與市民之間的交流與連結，將健康、安心與在地認同三大價值深植人心。

林慶豐說，健走活動會場還有安排街頭藝人表演造型氣球，加上互動打卡區、公共安全宣導等內容，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，兼顧健康、娛樂與防災知識學習，誠摯邀請民眾一起共度充滿活力與歡笑的美好周末。

新北市汐止區年度親子活動「2026水返腳歡樂逗陣行」，5月30日上午7時30分從基隆河畔「星際遊戲場」出發。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度親子活動「2026水返腳歡樂逗陣行」，5月30日上午7時30分從基隆河畔「星際遊戲場」出發。圖／汐止區公所提供

汐止 親子 健走

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