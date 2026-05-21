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新北TOD3.0增9站 首度規範淨零碳排

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供

新北市府昨發布實施「ＴＯＤ三點○」三階都市計畫案及修正要點，因應捷運汐東線開工及三鶯線即將通車，新增九處場站納入增額容積適用範圍，總數達六十六站，首度納入淨零碳排相關規定，朝二○五○淨零碳排以及永續城鄉目標邁進。

「ＴＯＤ」是以大眾運輸導向發展，以「捷運蓋到哪、都更做到哪」為核心。新北城鄉局長黃國峰指出，新北ＴＯＤ政策自二○一九年推動至今，透過ＴＯＤ回饋增加約六一八七坪多元公益設施，包括社宅、公共托育中心及身心障礙者社區式日間照顧設施等，也在捷運場站周邊增加約一一八三席公共汽機車停車位，累計收取約一六二億元增額容積代金，投入捷運、停車場、社宅及公益設施建設。

此次ＴＯＤ三點○延續前兩階段增額容積適用原則，新增場站包括捷運環狀線Ｙ○五站、Ｙ二十二站、土城樹林線ＬＧ○九站、ＬＧ十二站、汐東線ＳＢ十一、ＳＢ十二、ＳＢ十三、ＳＢ十五站，以及三鶯線鶯桃福德站等九處場站，並整併浮洲火車站，適用場站達六十六站。

城鄉局指出，ＴＯＤ三點○也配合塭仔圳整體開發，調整輔大站及泰山站適用類型、範圍及比率。

另新增淨零碳排規範，未來申請案件須取得低碳建築及建築能效標示，與市府簽協議書，百分之三十法定停車位須設為充電車位。為打造捷運周邊友善人行空間，鼓勵商業區採「頂蓋型沿街步道式開放空間」設計。

新北 汐東線 三鶯線

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