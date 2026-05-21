新北小巨蛋三度流標 民代憂遭北桃夾殺

新北市板橋第二運動場ＢＯＴ案、俗稱「新北小巨蛋」招商案三度流標，引發關注。民代昨質詢指，從二○二四年至今流標三次，質疑市府招商策略與規畫出現問題，憂心新北被台北、桃園「夾殺」。

新北市長侯友宜答詢說，市府會全力以赴，希望在剩餘二一九天任期內順利完成招商，但強調不能為了招商成功，讓廠商予取予求。

市議員山田摩衣質詢指，新北小巨蛋招商案二○二四年三月首次公告招商至今，歷經三次流標。市府曾將原因歸咎於整體景氣不佳、營建成本上升與ＢＯＴ政策影響等因素，她質疑「二○二四年台股站上二萬點，最近站上四萬點，哪裡大環境不好？」

山田摩衣表示，新北是全國人口最多城市，相較桃園已規畫第三座大型場館，新北卻連第一座都尚未成功招商，「再用同樣態度處理，小巨蛋可能會一直流標」。

侯友宜回應，市府已重新檢討招商模式，除原有ＢＯＴ形式，也研議納入民間自提、ＲＯＴ及附屬事業等多元參與方式，提高招商誘因，希望在任期最後一年，把這案子順利標出去。

侯友宜也強調，招商仍須替市民把關，不能為了順利標出去，讓廠商予取予求。

體育局長洪玉玲說明，板橋第二運動場ＢＯＴ案並非單純場館經營，結合運動產業、商場及商辦等複合式開發，需透過策略聯盟方式整合不同專業者，招商難度較高。五十年特許年限涉及長期財務試算，廠商評估相對審慎。