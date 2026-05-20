今天520意謂我愛妳 新北市登記結婚今日生效達711對

今天520意謂「我愛妳」，民眾到新北市各戶政事務所辦理登記結婚且指定今天生效的新人，多達711對，其中包含同婚男男6對，女女24對，也讓各戶所今天幸福感爆表，充滿喜氣。

新北市民政局指出，今天520真是特殊結婚日，全市18個戶政事務所從上周五到今天，除周六日外，每天都有新人辦理登記結婚，15日有7對、18日35對、19日15對辦理登記結婚，且指定5月20日生效，今天更有654對新人到各戶所辦理，累計共711對，包含同婚男男6對，女女24對。

民政局表示，新人登記結婚選在今天5月20日的熱度始終不減，雖然今年登記結婚的總對數711對，相對比起去年815對，似乎稍微減少了一些，但選定5月20日當天到戶所現場登記結婚的人數，今年為654對，與去年652對，其實幾乎一模一樣，同時更希望每對新人婚後幸福美滿，長長久久。