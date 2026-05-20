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創世植物人新北五穀先帝廟祈福 為園遊會暖身集氣

中央社／ 新北20日電

創世基金會板橋院今天帶領植物人院民搭復康巴士，前往土城區五穀先帝廟參香祈福，並為30日登場的公益園遊會暖身集氣。多個愛心單位陪伴院民，盼社會關注植物人家庭照護需求。

創世基金會板橋院發布新聞表示，今天攜手中國國民黨籍新北市議員林金結、黃永昌、新北市牙醫師公會、新北市土城區農會、土城國中教育基金會及新北市太陽慈善協會等單位，陪同院民前往主祀神農大帝的新北市土城五穀先帝廟祈福。

創世基金會告訴中央社記者，院民難得外出活動感受社會關懷，坐在高階高背輪椅，在志工及愛心人士陪伴下搭乘復康巴士，駛入廟埕後進入廟內參拜，祈求平安健康，也為公益園遊會順利舉辦而集氣。

板橋院院長李培菁表示，目前安養52名弱勢植物人，每人每月的照護費高昂，近年受景氣及通膨影響募款困難，但照護工作不能中斷。

「植福護祐公益園遊會」將於30日上午10時至下午2時，在土城五穀先帝廟前廣場舉行。市議員林金結表示，植物人家庭長期背負沉重照護壓力，希望藉由祈福活動與公益園遊會，讓更多民眾關心植物人及其家庭需求。

新北市牙醫師公會理事長高君華表示，公益不只是捐款，更重要的是陪伴與參與，希望透過活動讓更多人投入公益行列，延續社會溫暖。

植物人 創世基金會 土城

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