木棉樹棉絮惹民怨…民代促新北積極移除 侯友宜：分階段處理

新北市議員林秉宥今在議會總質詢指出，新北多處木棉樹每逢季節大量飄散棉絮，如同「白雪紛飛」，不僅影響環境整潔，也可能對居民呼吸道與健康造成負擔，要求市府更積極面對木棉樹移除與調整問題。新北市長侯友宜表示，未來不再新增木棉樹作為行道樹，後續也將由農業局主責，針對既有木棉樹逐步研議處理方式。

林秉宥在議場播放影片指出，中港國小及新北大道七段周邊木棉樹棉絮大量飛散，畫面猶如「白雪紛飛」，不只學校環境受影響，連周邊道路、機車停車格也到處都是棉絮。他說，過去市府雖曾提出提前修剪、打花果等措施，也承諾未來不再種植木棉樹，但實際情況仍未改善。

林秉宥表示，木棉絮對呼吸道敏感族群影響明顯，甚至一般民眾也難以忍受，里長與清潔人員每年都得反覆清掃，非常辛苦。他質疑，若樹木已對居民健康與生活造成影響，市府是否仍應一味顧及樹保團體意見，而忽略民眾權益。

「權利跟義務是對等的。」林秉宥直言，若有人因木棉絮導致身體不適、需要就醫，相關成本卻由民眾自行承擔，市府與樹保團體都不用負責，「這對其他人不公平」。

侯友宜回應，目前新北已不再新增木棉樹作為行道樹，未來若配合道路改建或有適當空間時，將逐步進行移植或處理，但仍需時間。他也坦言，後續仍須與樹保團體持續溝通。

侯表示，將請農業局專責盤點市內木棉樹後續處置方向，教育局也須配合處理校園內木棉樹問題，「一步一步來做」。