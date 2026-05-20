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老人防跌 汐止健康促進協會結合3里辦骨鬆講座

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
講座說明骨質疏鬆症的成因、誰是高風險族群，如何治療與預防等等，並且強調多動多健康。圖／觀天下有線電視提供
講座說明骨質疏鬆症的成因、誰是高風險族群，如何治療與預防等等，並且強調多動多健康。圖／觀天下有線電視提供

照顧長輩的健康，長輩年紀大了容易骨質疏鬆，如何預防與治療，今(20)日汐止健康促進協會結合汐止國泰醫院、大汐止獅子會以及忠孝、厚德、山光等三個里，聯合舉辦健康講座，主題是骨質疏鬆症預防，邀請專業醫師講解骨質疏鬆的成因、治療與預防，吸引了超過200位民眾參加，參加的民眾都說收獲很多，學到如何保養身體還有多動，才能更健康。

在厚德山光市民活動中心登場的健康講座，談骨質疏鬆症預防，由汐止國泰醫院骨科醫師開講，包括汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪都出席參加，關心長輩的健康。

汐止健康促進協會理事長楊清風指出，舉辦今年度的健康講座，今天主講的是鄧明紘醫生，是骨科權威，內容是如何預防骨質疏鬆的問題，在一個小時的講座，讓民眾獲取了好多的醫學知識，了解如何預防與治療。

老人防跌很重要，除了講骨質疏鬆症的成因、誰是高風險族群，如何治療與預防等等，並且強調多動多健康，可以多曬太陽，還有同時補充足量鈣質與維生素D，有效降低骨折風險，聽完醫師專業講解後，開放現場提問，民眾們舉手發言踴躍，針對自己生活中遇到的切身問題以及身體狀況提出來問醫生，學員們說，收獲很多，學到很多醫學常識、如何補鈣，減少骨質疏鬆，還有就是活著就要多動，才能更健康。

厚德里長陳有諒表示，醫生講的非常詳細，讓現場200多位的長輩知道如何預防骨質疏鬆，這對老人家非常重要，還有感謝大汐止獅子會準備了衛生紙送給現場的民眾，另外今天剛好星期三里內的老人共餐，所以準備了200個便當給老人家享用。

汐止 骨質疏鬆 張錦豪

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