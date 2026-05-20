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汐止區水返腳講堂多元課程 學員學葡萄手工皂串好療癒

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
葡萄皂成品都是學員親手揉捏出來的，每串都帶著自己手做的溫度。圖／觀天下有線電視提供
葡萄皂成品都是學員親手揉捏出來的，每串都帶著自己手做的溫度。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所開辦的水返腳講堂課程多元，今年13堂課幾乎都是秒殺，其中葡萄手工皂串課程，結合沐浴與創意的小物，吸引不少民眾報名，只是手作過程並不容易，要將皂團搓揉出一顆顆圓型葡萄再串起來，本來2小時的課程做不完，延長到了3小時，不過學員拿著成品拍個照，滿滿的成就感。

水返腳講堂今年共有6個主題13堂課，其中慢日子生活手作美學的葡萄手工皂，在講師說明流程步驟後，將一份份的材料發給學員開始手作，首先將麻繩裁切、打結所需要的數量後，接著就是皂體分切與塑形，這也是最花時間的步驟，要將皂體秤重統一重量，然後搓揉出圓球造型，成為一顆顆飽滿的葡萄，等搓好25顆再串起來，真的不容易。

結合創意與療癒的手工皂課，學員要將皂團搓揉成像黏土一樣軟，然後搓成圓，真的很花力氣和時間，接著就進入果實與支撐結合，將麻繩塞入皂體，最後進行葡萄串組裝，本來2小時的課程做不完，延長到了3小時，學員賣力苦做，看著終於完成的一串串葡萄很開心。

學員說，一直都對葡萄手工皂很有興趣，一看到開課就馬上報名，但自己手作沒那麼容易，真的好難，而且也沒想到要花那麼多的時間，但是成品做好了，覺得好漂亮好療癒。

講師羅香蘭提到，很感謝汐止區公所的邀請，並且提供這麼溫馨的空間，讓自己有機會把手工皂的美好，分享給汐止區的朋友們，手工皂其實不難做，而且材料天然、製造過程非常有趣，成品非常實用又美麗，課堂上的葡萄皂成品都是學員親手揉捏出來的，每串都帶著自己手做的溫度。

汐止區長林慶豐表示，很開心參與這次葡萄手工皂手作的課程，水返腳講堂自從111年開課後，廣受汐止鄉親的好評，所以今年有推出有6個主題、13堂課，場場都踴躍報名，也期盼大家能一起來手作、運動學習，調適身心靈，也歡迎有興趣的民眾可以到汐止區公所-水返腳大小事網站，留意相關課程資訊。

汐止

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