石門富基社區盤點人力資源 主動出擊關懷義剪

石門區富基社區發展協會於關懷據點開設多元豐富課程，提供社區居民及長輩參與。近期協會也盤點社區志工人力資源，安排具理髮專長的志工並攜帶關懷物資，主動外出到需要被關懷的民眾家中，提供義剪服務並發送物資，將溫暖送進社區每個角落。

富基社區發展協會理事長許裕仁指出，除了邀請居民到據點來上課，也主動出擊到社區裡關懷有需要的社區居民。看看居民有什麼樣的需求，像是這次就帶來了生活物資，也帶來了擅於理髮的志工，希望可以為有需要的居民打理門面，也充實家中的物資。

穿上社區的志工背心，志工們與區長、理事長一起集合到需要義剪的民眾家中，先送上了民生必需的生活物資關懷後，理髮志工隨即換上圍裙準備理髮工具為民眾開始理髮，讓原本的短髮變得更整齊俐落。

許裕仁也說，期待透過盤點社區志工人力資源，在不論是週一到週六的據點課程，或是主動出擊的外出關懷服務中，透過不同的服務模式讓社區的志工都能將所長發揮，更加也讓社區有多元的課程與服務可以提供給社區居民。