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醫美偷拍延燒 新北：禁密錄、私密診間原則禁錄

中央社／ 新北20日電

醫美診所針孔偷拍事件，引起民眾重視。新北市府衛生局今天表示，依據衛生福利部開會決議共識，已經發文給醫療院所，醫療機構禁止使用密錄設備，高度隱私空間原則禁止錄影。

醫美診所偷拍連環爆，台北市衛生局19日發布「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，醫事機構應依據空間隱私程度，採取不同之設置原則。

新北市府衛生局下午回應中央社記者詢問，是否比照北市訂定指引時表示，5月13日中央衛福部與地方政府衛生局開會時，會議已決議要針對醫療機構裝設錄影設備，將修訂全國版的指引。

衛生局說，新北將會依據中央的指引，要求醫療機構務必遵守。在中央的指引尚未出爐前，也已經將該次會議的共識內容，發文通知各醫療機構與診所。

市府說，會議共識為醫療機構禁止使用密錄設備。為了安全在公共空間可架設固定式錄影設備，但需明顯標示。

醫療機構低度隱私空間，於錄影前應告知病人（含個人資料保護法應告知事項、資料存取保存管理等），並取得書面同意。

至於醫療機構高度隱私空間，例如涉及私密部位理學檢查、醫美療程等隱私保障要求高的診間，原則禁止錄影。如基於教學目的例外情形者，僅限拍攝局部，且應告知病人後，取得書面同意始得為之。

至於消防機關的救護過程，市府表示，考量救護車的監視錄影器錄影範圍，無法涵蓋全部救護現場，執勤人員進入室內等，基於救災或救護保全證據需要的錄影、錄音；消防署有訂定「消防機關執勤使用隨身影像記錄器及影音資料保存管理指導原則」，各單位都依據此原則執行。

至於愛爾麗診所板橋店，因為證據尚未蒐集齊全，尚未被新北衛生局勒令停業，今天持續有消費者進行相關消費，也有部分剛從國外回台灣的民眾，趕著去退費。

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