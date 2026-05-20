民代籲淡海輕軌延伸北海岸串接基捷 侯友宜：待二期核定後評估

新北市議員張錦豪今在議會總質詢時，建議新北市政府評估將淡海輕軌自沙崙地區再往北海岸延伸，串聯基隆捷運或基隆鐵路系統，打造北海岸觀光型軌道路網。新北市長侯友宜表示，待淡海輕軌第二期計畫核定後，市府將進一步思考後續路網規畫。

張錦豪指出，淡海輕軌延伸至沙崙後，未來當地科技園區預計將引進4、5000名就業人口，若軌道僅止於沙崙，恐難支撐整體運量。他認為，不如進一步朝北海岸延伸，形成觀光型軌道系統，「繞一圈接基隆捷運也好、接基隆鐵路也好」，提升整體運輸效益。

侯友宜回應，張錦豪提出的方向有道理，但目前仍須優先等待淡海輕軌第二期核定完成，待相關計畫底定後，再思考下一階段延伸路線。

捷運局長李政安則表示，目前仍須配合淡海新市鎮第二期整體開發規畫，包括科學園區、產業發展及就業人口等資料盤整完成後，才能啟動後續優先路網可行性評估，現階段相關基礎資料仍待確認。

張錦豪則要求市府，在淡海新市鎮開發方向確認後，盡速啟動北海岸延伸線可行性評估。