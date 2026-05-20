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共餐結合文康車與多元服務 雙溪區上林里長者歡聚同樂

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市行動文康車讓長輩們同歡，一起走出家門、彼此交流。圖／觀天下有線電視提供
新北市行動文康車讓長輩們同歡，一起走出家門、彼此交流。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區上林里今(20)日舉行銀髮共餐活動，結合新北市行動文康車及偏鄉瓦斯差價補助申辦服務，讓長者們來到社區據點的同時，不只有熱騰騰的餐點可以享用，還能歡唱娛樂、辦理各項生活事務，提升偏鄉服務便利性。

雙溪區長劉盈良和市議員林裔綺服務處團隊也特別到場與長者同樂，關心長輩生活與健康狀況。雙溪區長劉盈良表示，偏鄉地區長者交通較不方便，因此公所持續結合各項資源深入社區，除了推動銀髮共餐照顧長者飲食健康，也透過行動文康車安排卡拉OK等休閒活動，讓長輩能走出家門、彼此交流，同時結合補助申辦服務，減少民眾往返奔波。

上林里長簡德福表示，感謝市府及區公所對偏鄉社區的重視，銀髮共餐已成為長者固定相聚的重要時光，不僅能增進感情，也讓長輩生活更加充實。此次搭配多元服務進入社區，更讓里民感受到便利與照顧，未來也會持續努力，營造友善樂活的社區環境。

偏鄉 雙溪區

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