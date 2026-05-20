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瑞芳區三里活動中心外牆整修中 提升居民使用安全
新北市瑞芳區三里活動中心長年提供瑞芳老街周邊的居民使用，由於該建物屋齡已超過40年，外牆磁磚老化嚴重，近年陸續出現零星磁磚掉落情形，為維護民眾出入安全，瑞芳區公所目前正進行外牆整修工程，希望改善建物老舊問題，提升整體使用環境，也一併檢視建物的安全性。
今(20)日瑞芳區長楊勝閔與龍潭里長陳淑霞也特別到場關心工程進度。里長陳淑霞表示，三里活動中心是地方居民重要的集會與活動空間，平時無論社區活動、長者聚會或地方會議都經常使用，先前外牆磁磚老化脫落，讓居民擔心安全問題，感謝區公所積極協助爭取改善，讓民眾使用上更加安心。
瑞芳區長楊勝閔表示，公共建築安全相當重要，尤其活動中心使用率高，更必須優先處理老舊設施問題。此次外牆整修除改善磁磚剝落情況，也會一併檢視整體建物安全，希望提供居民更舒適、安全的活動空間，感謝市府民政局協助改善經費，讓工程能順利推動，也讓居民未來使用更加安心。
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