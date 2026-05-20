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淡江大橋假日人車爆量 本周陸續啟動交通疏導新措施

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，包括大橋南北兩端共4處YouBike租賃站，假日下午4時至晚間7時「只還不借」。圖／新北市交通局提供
因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，包括大橋南北兩端共4處YouBike租賃站，假日下午4時至晚間7時「只還不借」。圖／新北市交通局提供

因應淡江大橋通車後假日湧現大量人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車滾動調整多項疏導管制措施，重點在人行安全、車流疏導、停車秩序，自本周陸續開始實施，提醒民眾留意配合。

相關規畫優先推動人潮安全措施。首先，淡水端中正路51巷至87巷人行道將改為「自行車只允許牽行」，避免騎行穿梭人群造成危險，並同步增設管制標誌。

鄰近大橋南北兩端共4處YouBike租賃站，假日下午4時至晚間7時「只還不借」，同時段禁止2輪以上協力車上橋，周邊人行道將增設「禁停機車」標誌。

交通局同時建議公路局於25日前評估將橋上的人行道與自行車道，調整為各2.5公尺以利人車分流，並增設CMS資訊看板、廣播系統、巡邏人力、異常天候預警管制機制等，持續提升橋區整體安全管理。

車流疏導方面，公路局將於台64、台61、淡金公路等重要改道決策點，提前顯示「淡江大橋壅塞預估旅行時間」，讓駕駛人可提早改道分流。假日2條機場快線及板橋快線調整為隨需行駛模式，原則上不再固定駛入漁人碼頭，僅於民眾預約時才進入，降低漁人碼頭周邊交通負荷。

此外，機車從淡水端下橋將於中正路與沙崙路口試辦「只允許右轉」，並配合調整號誌周期與增設交通管制標誌，加快車流紓解。漁人碼頭停車場若滿場，中正路2段51巷及濱海匝道往碼頭方向車輛，也將「只允許右轉」改由觀海路進入漁人碼頭。

八里端忠孝路下橋匝道車輛同樣試辦「只准右轉」，並透過簡化號誌時相加速車流通過效率。因應假日大量遊客停車需求，淡水油車口北側停車場、沙崙路和八里博物館路周邊共新增超過200個機車停車格。

因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，包括大橋南北兩端共4處YouBike租賃站，假日下午4時至晚間7時「只還不借」。圖／新北市交通局提供
因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，包括大橋南北兩端共4處YouBike租賃站，假日下午4時至晚間7時「只還不借」。圖／新北市交通局提供

因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，自本周陸續開始實施，提醒民眾留意配合。圖／本報資料照
因應淡江大橋通車後假日湧現人潮、車潮，新北市交通局和交通部公路局針對行人、自行車、汽機車調整多項疏導管制措施，自本周陸續開始實施，提醒民眾留意配合。圖／本報資料照

人行道 中正路 淡江大橋

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