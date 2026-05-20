預覽圖曝光…中山線形公園再延伸 11億「立體空廊」串聯台北車站、雙星

台北捷運中山站完成線形公園設計，吸引不少國內外遊客造訪，近期北市府也通過11多億元的預算，將從現線形公園一路延伸到台鐵台北車站的空橋，甚至連通到未來雙星大樓的空廊，整體跨距將達45公尺。北捷表示，已辦理招標程序，也實踐人本立體連通系統最後一路。

北捷介紹，該工程配合西區門戶計畫、台北長廊東延段計畫，規畫出空廊系統跨越市民大道與現線形公園串連，跨市民大道跨距為45公尺、淨高4.6公尺，其餘區段高為4公尺，空廊層最大寬度為約12公尺，同時設計無障礙電梯、手扶梯及無障礙通道。

北捷說，該計畫原先編列預算為5億多元，在112年配合市府政策，將國光客運台北站址範圍也納入整體規畫，同時，施工範圍位於捷運、台鐵及高鐵隧道上方，為避免對既有建築結構產生影響，加上整體設計型式複雜、施工難度高且施工期長，考量目前公共工程市場環境不佳，工料成本大幅上漲，故通過追加預算至11億多元。

北捷也說，目前北捷已辦理重行招標程序。

北捷說明，該案為西區門戶計畫整體空廊系統的一部份，銜接台鐵台北車站、串聯中山捷運站的線形公園，一路延伸至雙星大樓空廊，形成如信義計畫區等友善立體空廊系統，對於地下動線不熟的民眾，或是機廠捷運、高鐵、台鐵及捷運轉乘的觀光客等，也實踐人本立體連通系統的最後一路。

跨越市民大道的空橋。模擬圖。圖／台北捷運公司提供