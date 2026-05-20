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相識在花蓮、戶籍在淡水 520新人今在五股戶所登記結婚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
彭先生與傅小姐2人因同在花蓮工作而相識，彭先生戶籍在淡水，2人選在今天520前往五股戶政事務所所登記結婚。圖／新北市民政局提供
彭先生與傅小姐2人因同在花蓮工作而相識，彭先生戶籍在淡水，2人選在今天520前往五股戶政事務所所登記結婚。圖／新北市民政局提供

彭先生與傅小姐2人因曾同在花蓮工作而相識，彭先生戶籍在淡水，傳小姐則在花蓮，但2人選在今天520前往五股戶政事務所所登記結婚。因為今年的520巧逢民俗上象徵消災解厄、百事皆宜的「天赦日」，讓這段緣分更添幾分命中注定的浪漫意味。

五股戶政事務所表示，一般人想到火葬場，腦海浮現的多半是莊重與不捨，但有對新人，卻在這樣的人生驛站旅途裡，今天這對登記結婚的新人彭先生與傳小姐則意外遇見彼此一生最重要的緣分。

傅小姐今天笑著表示，「與彭先生相識於花蓮火葬場，原本只是一同工作上的好夥伴，在日復一日的相處中，決定一起牽手走向愛情的墳墓，升級成彼此人生下半場的隊友。」

彭先生表示，別人的愛情大多從咖啡廳開始，他們則是從「看透人生無常」開始，因此特別珍惜能相伴的每一天。2人表示為了挑選能長長久久的好日子，特地選定5月20日辦理結婚登記。

彭先生說，因為今年的520巧逢民俗上象徵消災解厄、百事皆宜的「天赦日」，讓這段緣分更添幾分命中注定的浪漫意味。

五股戶政事務所表示，為讓新人留下最美麗的回憶，新北市18個戶所準備風格不同的結婚背板，不定期更新，並提供各式小道具供新人手拿拍照，新人登記前可至新北市民政局網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=03ca10927fc51336或各戶所網站查詢，以現場樣式為準，可選擇個人最喜歡的風格至該戶所辦理登記。

同時提醒新人，結婚登記時間為周一至周五上午8時到下午5時30分，有辦理結婚登記需求民眾，建議可於結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辦理結婚登記，並指定結婚登記生效日。

520 淡水 花蓮

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