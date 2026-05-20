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新埔民生地下道要不要繼續蓋？ 侯友宜：這個一定要做
新北市板橋區捷運新埔民生站地下道工程，歷經5年施工時間，經費增加到6億多元，市府因施工廠商無故停工，已終止契約。新北市議員黃淑君今天在議會質詢，詢問侯新北市長友宜對地下道的態度，侯友宜說，6月會重新招標，希望9月決標，最快10月重新施工，這個一定要做。
黃淑君指出，新埔民生地下道工程推動多年，因廠商退出解約，市府現已完成復舊，捷運局近日又表示將在今年6月重新發包、9月決標，並規畫後續繼續施工，她想了解市長的態度。
侯友宜回應，希望6月重新招標能順利找到廠商，若招標順利、工期銜接完成，預計10月可重新施工，這個一定要做的。
黃淑君說，地方大部分民眾都反對，市府卻一意孤行，「拿你沒轍」，並強調議會一定會嚴格把關4億多元預算。
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