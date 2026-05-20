整合政府實務與學術研究 翡翠水庫推動產學合作、環境教育

面對氣候變遷與極端氣候挑戰，水資源保育與環境永續已成為重要課題。台北市政府翡翠水庫管理局今與國立東華大學正式簽署合作意向書（MOU），未來將整合政府實務與學術研究資源，深化產學合作，共同推動水資源治理、環境教育、碳管理及青年人才培育等工作，並攜手守護大台北水源環境。

北市翡管局長林裕益也以翡翠水庫管理新思維為題，進行專題演講，分享近年翡翠水庫在水資源保育、治理、環境教育及永續管理等創新實務經驗。林裕益說，翡翠水庫除肩負大臺北地區供水安全重任，也引進新觀念、新技術，推動環境永續與集水區治理工作。

他說，面對未來氣候變遷挑戰，須要更多跨領域合作與青年人才的投入，因此希望透過與東華大學合作，讓「學術研究」與「公共治理實務」相互結合，共同培育具永續觀念的青年人才。

林裕益指出，未來雙方的資源整合，將結合東華大學在環境永續、水資源管理及碳中和等領域的研究能量，以及翡翠水庫多年累積的水源保護與集水區治理經驗，共同推動森林生態調查、環境監測、碳管理與淨零永續等教育學程，並提供青年學生「暑期專業實習」與專題研究，讓學生有機會實際參與水資源治理與環境保育工作。

翡管局安全檢查科長何謹余表示，未來將與校方，共同推動多元水資源生態環境教育，逐步將翡翠水庫專業技術與管理經驗，轉化為教學與實習資源，並透過導覽解說、現地觀察及實務參與，提升青年學生對水資源保育、環境永續及淨零發展議題的學習。

翡管局表示，翡翠水庫為大台北地區重要水源命脈，肩負供水穩定、水質安全及生態保育等重要任務。此次簽署合作意向書，不僅展現臺北市政府推動永續治理與產學合作的具體行動，也期望建立長期穩定合作平台，促進學術理論與實務經驗交流，培育永續青年人才。