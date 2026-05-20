議員質詢問鄭南榕事件 侯友宜：當時已盡到該做的事

新北市議會今天總質詢，民進黨議員黃淑君提到鄭南榕事件，她要問當年率隊到現場的刑事組長侯友宜，相關勤務與作為是否有改善空間？侯友宜表示，當下包括警方與消防體系都已盡到該做的事情，進到現場希望挽救他的生命，當時不斷溝通，但很多事情「你要看當事人態度，願不願意溝通」。

黃淑君指出，自己是1989年出生，歷史課本中的鄭南榕事件，當年率隊到現場的就是侯友，黃也不諱言說「所以我真的很討厭你」，但自己在讀完「平庸的邪惡」後，讓她對整體公務體系運作非常好奇，她問侯這個事件與現在相比，相關勤務是否有改善空間？

侯友宜說，自己當時是刑事組長，他已「盡到該做的事情」，包括消防體系進到現場，第一時間都在挽救生命，希望不要發生自殺結果，「很多事情不是你想像的那樣」，當時現場有人因為丟出來的物品，造成19人輕重傷。

侯說，當時確實有在溝通，現在都會溝通，很多事情要看當事人是否願意溝通，一次、兩次溝通無效時，也要考量是否會造成更大衝突。

黃淑君表示，這對民主討論具有意義，只有市長可以回答，並追問若有機會，事前是否會用不同方式溝通，例如由組長、局長層級出面。

侯友宜則說，每個悲劇都不願造成那樣結果，都希望挽回當事人生命。