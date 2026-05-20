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民代追問安坑、深坑運動中心進度 侯友宜：持續推動中
新北市議員陳乃瑜今在議會總質詢關切新店地區運動建設進度，追問新店第二運動中心、安坑運動中心及深坑S5站聯開運動中心規畫時程。新北市長侯友宜表示，相關案子均持續推動中，其中安坑運動中心已納入都市計畫檢討，深坑則配合捷運聯開與綜合規畫辦理。
陳乃瑜指出，新店榮工廠都更案預計回饋3230坪空間，可作為新店第二運動中心使用，但目前僅停留在重新公展階段，她質疑「不能一直停在這裡」，要求市府提出後續明確時間表，包括都更審議、建照取得等進度。
城鄉局副局長邱信智回應，目前榮工廠更新案正在重新辦理公開展覽，後續將進入都更審議程序，「看今年能不能經由大會審議通過」。陳乃瑜則要求市府以正式公文提供完整期程。
陳乃瑜也追問，侯友宜去年曾承諾於安坑設置運動中心，如今進度為何。侯友宜表示，目前已在新店都市計畫第3次通盤檢討中，於整體開發區規畫安坑輕軌安坑站及K9站相關運動中心，並已送內政部都市計畫審議委員會審議。
此外，陳乃瑜也關切深坑S5站聯開運動中心進度。侯友宜表示，目前仍在可行性研究階段，後續將納入綜合規畫與都市計畫檢討。捷運局則說，待綜合規畫通過後，將進一步推動聯開與運動中心規畫。
陳乃瑜另指出，新北市目前僅有一座「輪椅夢公園」，但全市約有5萬名肢體障礙者，盼未來運動中心能納入更多身障者與銀髮族的運動空間、教練與課程規畫。
侯友宜表示，未來可結合社區及衛生醫療系統，擴大高齡者運動據點與專屬空間；體育局則表示，目前已透過運動指導員與衛生所、活動中心合作，推動偏鄉及銀髮族運動專案。
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