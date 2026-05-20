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三鶯線通車倒數 鳳鳴地王「京懋明日和」公開熱銷關鍵

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
捷運三鶯線通車倒數之際，鳳鳴重劃區迎來價值翻轉。「京懋明日和」舉辦建案發表記者會，由京懋建築執行長范秉豐說明未來發展。記者藍鈞達／攝影
捷運三鶯線通車倒數之際，鳳鳴重劃區迎來價值翻轉。「京懋明日和」舉辦建案發表記者會，由京懋建築執行長范秉豐說明未來發展。記者藍鈞達／攝影

捷運三鶯線通車倒數之際，鳳鳴重劃區迎來價值翻轉。「京懋明日和」舉辦建案發表記者會，由京懋建築執行長范秉豐說明未來發展，並解析個案公開即締造近百戶熱銷佳績核心關鍵。

發表會首度亮相建築模型與樣品屋，吸睛焦點還包含一尊高達2公尺、專屬個案的藝術貓公仔，同時將深入分享本案如何打破坪數限制，演繹「小宅極大作」的空間哲學。

鳳鳴地處北台灣科技中軸，北銜內科、南軟，南接竹科園區，在國道沿線重劃區開發趨於飽和之時，鳳鳴挾雙鐵與產業動能強勢崛起。本區緊握三鶯線與台鐵雙軌道之利，10分鐘抵達龜山AI科技聚落，該園區近三年創下逾百億廠房成交金，吸引眾多上市櫃公司進駐，龐大人才剛需使低基期的鳳鳴躍升為最強增值板塊。此外，捷運三鶯線為2026年下半年最受矚目的重大交通建設，現有七處捷運共構開發案，本案緊鄰的LB12鶯桃福德站，預計將於2026年Q2招標，其2900坪開發與780坪公園及廣場用地，更為精華壓軸。

放眼全台，鮮少有重劃區能在軌道效益兌現前，就已經擁有高度成熟的機能，隨著錢都、思夢樂、新三沅商場等品牌陸續進駐，鳳鳴重劃區的商業氛圍已然成形。本案下樓寶雅、150米即達星巴克，步行僅約350米捷運鶯桃福德站，未來通車後，約35分鐘可達台北車站，且三站即達鶯歌老街、四站新北市美術館，形成文化與生活兼具的軌道廊帶。

京懋建設表示，透過放大客餐公領域空間搭配開放式廚房設計，中島長桌串聯生活場景，白天居家辦公、晚上陪孩子溫習課業，假日則化身為親友聚會吧台，猶如高端酒店Lounge，成為多元生活舞台；而開放式廚房，也讓公領域動線更方正流暢，使烹飪不再是孤單家務，轉變為家庭的互動核心。

京懋有別於時下建商，主動提供完整售後服務，包含自主驗屋、制定裝潢規範、代管期提供公設課程體驗與主動式屋況健檢，始終站在第一線與消費者同心，把別人不願意做的細節做到最好，成為品牌深獲粉絲持續支持的關鍵。

「京懋明日和」不計營建成本，榮獲「鑽石級綠建築」與「黃金級智慧建築」雙標章加冕，全台僅有約3.93%的建案能通過此嚴苛評選，不僅實質提升居住品質、有效降低未來社區能源開銷、落實永續發展，更代表著建築在市場中的保值抗跌力。全案規劃25-40坪，跳脫傳統個案僅以價格導向，讓購屋回歸品味與品質本身，不僅為新世代菁英實現生活質感躍升，更為鶯歌房市樹立起難以超越的名宅典範。

三鶯線 捷運 重劃區

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