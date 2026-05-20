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雙北共治話題 蔣萬安：深度協同治理是市民之福

中央社／ 台北20日電

雙北共治成雙北市長選舉討論話題。台北市長蔣萬安今天與國民黨新北市長參選人李四川視察負壓式吸菸室，面對媒體提問，蔣萬安說，雙北就是一體，深度協同治理才是市民之福。

台北市為推動無菸城市，已有5座負壓式吸菸室啟用，讓吸菸者在禁區有地方吸菸，且不造成二手菸，並將持續增設。蔣萬安今天與李四川前往捷運中山站，視察已啟用的負壓式吸菸室，之後步行到雙連站另一座負壓式吸菸室前合影，蔣萬安說，這座也將啟用。

對於李四川喊「雙北共治」、蔣萬安說一起打拚為市民打造更好的環境。民進黨台北市長參選人沈伯洋近日受訪曾說，雙北共治是老議題，並提及雙北對垃圾桶設置都不同調。

面對媒體提問雙北共治話題，蔣萬安說，其實根據電信信令的調查，北市日間的流動人口數比夜間多65萬人，很大比例來自新北市，所謂「日間台北、夜間新北」，雙北就是一體。

蔣萬安舉例，包括今天來看無菸城市的推動、李四川之前提的30分鐘都會共同生活圈，雙北就是一體，且有深度默契，透過深度協同治理才是真正市民之福，因此雙北共治才會共好。

李四川也說，新北幅員較大，原則上這個好政策（吸菸室）一定會納入他的政見，看起來要從商圈，尤其人比較多的地方做起，讓商圈無菸害，例如耶誕城，原則上會來先執行，一定要共治才能共好。

工務領域出身的李四川回憶，負壓式吸菸室最重要的是變成負壓，要用高級過濾的HEPA，把菸整個濾掉，讓吸菸者不會感覺像毒氣室，其次是換氣空調，當初蔣萬安提出時，擔任北市副市長時就跟新工處做研究。蔣萬安補充說，共計4層過濾，也已依據市民回饋，將門片加裝門把，未來還會增設菸灰缸，包含水或沙降低悶燒風險。

媒體接著追問選情議題，提問蔣萬安昨天去宜蘭輔選國民黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲，但國民黨主席鄭麗文沒有出席，會否擔心傾中影響選情、之後會邀請鄭麗文站台與否。蔣萬安僅說明，最重要是下班時間好朋友需要幫忙而前往。

雙北 蔣萬安 李四川

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