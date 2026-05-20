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議員批新北「簡訊治市」 要求編列防鼠補助、公開資訊

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議員陳乃瑜今在議會總質詢時，再度追打新北鼠患問題，批評市府僅以簡訊通知里長加強環境整潔，「用簡訊治市」，卻未有效改善鼠患，要求市府編列「防鼠補助」，並公開3964處鼠患熱點的改善進度與複查結果。

陳乃瑜表示，她5月5日於業務質詢時，已播放影片提醒新店地區有老鼠出沒問題，但不到10天，同一地點又有民眾拍到更多老鼠，「本來是一隻，現在全家大小出來趴趴走」。

她指出，市府當時僅發送簡訊要求里長協助處理，將防治責任轉嫁基層，「結果還是一樣，沒有改善」。

陳乃瑜表示，新店有學校自費找專業團隊設置防鼠設備，成效不錯，但不是所有學校、里長或社區都有能力自行負擔，因此建議市府編列「防鼠補助」，協助學校、幼兒園及高風險區域改善鼠患。

侯友宜回應，只要民眾反映，市府都會協助處理，並指出目前是以里為單位提供相關物資支援，「學校若有需求，也可以來申請」。

陳乃瑜也追問，市府先前宣稱已列管3964處鼠患熱點，但民眾無法查詢實際地點、改善率與複查結果，「沒有公開透明就沒有信任」。

環保局長程大維則表示，目前正整理各區資料，未來將結合座標地圖方式，公開熱點資訊，並持續更新改善情況。侯友宜則說，「資訊整理好後，就會隨時向大家通報」。

老鼠 陳乃瑜 新北

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